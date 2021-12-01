Рішення про членство України в НАТО прийматимуть 30 союзників. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

До речі У НАТО сприятимуть військовим можливостям України

Росія не впливає

Генсек наголосив, що думку Росії не враховуватимуть, оскільки у неї немає права відновлювати принцип сфер впливу і через це впливати на сусідні країни.

Столтенберг додав, що питання про членство України в НАТО стане актуальним, коли ця країна готова й відповідатиме стандартам. Наразі НАТО прагне допомагати Києву у проведенні необхідних реформ.

До слова, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба теж переконаний, що Росія не може перешкодити Україні зблизитися з НАТО, бо не має права голосу в цьому питанні.

Будь-яка російська пропозиція обговорити з НАТО або США, або іншими країнами будь-які так звані гарантії того, що альянс не розшириться на схід, нелегітимні,

– наголосив Кулеба.

Що у Росії кажуть про вступ України до НАТО