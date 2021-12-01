Решение о членстве Украины в НАТО будут принимать 30 союзников. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Кстати В НАТО будут способствовать военным возможностям Украины

Россия не влияет

Генсек подчеркнул, что мнение России не будет учитываться, поскольку у нее нет права восстанавливать принцип сфер влияния и поэтому влиять на соседние страны.

Столтенберг добавил, что вопрос о членстве Украины в НАТО станет актуальным, когда эта страна будет готова и будет соответствовать стандартам. Теперь НАТО стремится помогать Киеву в проведении необходимых реформ.

К слову, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба тоже убежден, что Россия не может помешать Украине сблизиться с НАТО, потому что не имеет права голоса в этом вопросе.

Любое российское предложение обсудить с НАТО или США, или другими странами любые так называемые гарантии того, что альянс не расширится на восток, нелегитимны,

– подчеркнул Кулеба.

Что в России говорят о вступлении Украины в НАТО