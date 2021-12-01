Так, НАТО будет активно способствовать созданию военных возможностей Украины и Грузии. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции.
Кстати Уверенности в действиях России нет, готовимся к худшему, – генсек НАТО о возможности вторжения
Чиновник добавил, что НАТО проводит учения, обеспечивает обмен информацией, поставляет технику, а также поддерживает процесс реформ в странах.
В НАТО готовы к новым санкциям против России
Ранее министры иностранных дел стран-членов НАТО обсудили возможность новых санкций против России, если Кремль будет атаковать Украину.
Столтенберг рассказал, что члены Альянса обмениваются данными разведки о действиях России в отношении Украины. Также он добавил, что НАТО оказывает политическую и практическую поддержку Украине. Поскольку укрепление Вооруженных сил – это помощь в праве на самооборону.
Что известно об угрозе России
- Глава управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Россия готовится к полномасштабному вторжению уже этой зимой. Государство-агрессор может попытаться зажать Украину "в кольцо".
- Президент Владимир Зеленский заявил, что на самом деле "идет запугивание", угроза вторжения существует уже 8 лет.
- Хотя министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина готова к вторжению.
- Президент России Владимир Путин цинично заявил, что о нападении говорили еще во время учений "Запад-2021" весной 2021 года, но этого не произошло.
- Ситуацией обеспокоены и в США. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что призовет главу МИД России Сергея Лаврова отвести войска от Украины.