Так, НАТО буде активно сприяти створенню військових можливостей України та Грузії. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг під час пресконференції.

До речі Впевненості у діях Росії немає, готуємося до гіршого, – генсек НАТО про можливість вторгнення

Посадовець додав, що НАТО проводить навчання, забезпечуємо обмін інформацією, постачає техніку, а також підтримуємо процес реформ у країнах.

У НАТО готові до нових санкції проти Росії

Раніше міністри закордонних справ країн-членів НАТО обговорили можливість нових санкцій проти Росії, якщо Кремль атакуватиме Україну.

Столтенберг розповів, що члени Альянсу обмінюються даними розвідки про дії Росії щодо України. Також він додав, що НАТО надає політичну та практичну підтримку Україні. Оскільки зміцнення Збройних Сил – це допомога у праві на самооборону.

Що відомо про загрозу Росії