Генсек Північноатлантичного альянсу зазначив, що наразі немає жодної впевненості у намірах Москви. Про це він повідомив на пресконференції за підсумками першого дня зустрічей у Ризі.

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Значна, незвичайна концентрація сил Росії на кордоні з Україною викликає тривогу, оскільки вона супроводжується посиленою риторикою,

– сказав політик.

Єнс Столтенберг закликав країну-агресорку "до прозорості, деескалації й зниження напруженості" і попередив, що "агресія проти України коштуватиме Росії дорого та матиме серйозні наслідки".

"Ми завжди можемо сподіватися на краще, але маємо бути готові до гіршого. Блок підтримуватиме високий рівень військової готовності, залишаючись відкритим для діалогу", – додав генсек НАТО.

Зверніть увагу! Єнс Столтенберг розповів, що Північноатлантичний альянс готовий підтримати економічні санкції проти Росії, якщо вона наважиться на вторгнення в Україну.

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