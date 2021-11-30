Генсек НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу розповів, що є готовність підтримати економічні санкції проти Росії, за потреби.

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Обмінялись даними розвідки

Столтенберг розповів, що країни НАТО обмінюються даними розвідки про дії Росії щодо України. Союзники домовилися спільно використовувати ці дані та ретельно спостерігати за ситуацією. Також він додав, що НАТО надає політичну та практичну підтримку Україні. Оскільки зміцнення Збройних Сил – це допомога у праві на самооборону. НАТО планує дії на випадок агресії Росії За словами Генсека, НАТО не знає намірів Росії щодо України. Проте Альянс готується до можливості застосування Росією військової сили.

Ми бачимо ситуацію навколо України і ми знаємо, що Росія вже використала силу проти України та Грузії, і тримає військові сили в Молдові. Тому слід припускати можливість, що Росія знову розглядає варіант застосувати силу,

– наголосив Столтенберг.

Він додав, що слід бути готовими до гіршого. Важливо стримати Росію від агресії, аби вона не змогла порушити територіальну цілісність та суверенітет України, як зробила раніше.

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