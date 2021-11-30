Генсек НАТО Йенс Столтенберг на брифинге рассказал, что есть готовность поддержать экономические санкции против России при необходимости.
Читайте также Есть разница между союзниками и партнерами, – Столтенберг о войне НАТО на стороне Украины
Обменялись данными разведки
Столтенберг рассказал, что страны НАТО обмениваются данными разведки о действиях России в отношении Украины. Союзники договорились совместно использовать эти данные и тщательно наблюдать за ситуацией.
Также он добавил, что НАТО оказывает политическую и практическую поддержку Украине. Поскольку укрепление Вооруженных Сил – это помощь в праве на самооборону.
НАТО планирует действия на случай агрессии России
По словам Генсека, НАТО не знает намерений России в отношении Украины. Однако Альянс готовится к возможности применения Россией военной силы.
Мы видим ситуацию вокруг Украины и мы знаем, что Россия уже использовала силу против Украины и Грузии, и держит военные силы в Молдове. Поэтому следует предполагать возможность, что Россия вновь рассматривает вариант применить силу,
– подчеркнул Столтенберг.
Он добавил, что следует быть готовыми к худшему. Важно сдержать Россию от агрессии, чтобы она не смогла нарушить территориальную целостность и суверенитет Украины, как сделала раньше.
Что известно об угрозе нападения России
- Глава управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Россия готовится к полномасштабному вторжению уже этой зимой. Государство-агрессор может попытаться зажать Украину "в кольцо".
- Президент Владимир Зеленский заявил, что на самом деле "идет запугивание", угроза вторжения существует уже 8 лет.
- Президент России Владимир Путин иронично заявил, что о нападении говорили еще во время учений "Запад-2021" весной 2021 года, но этого не произошло.