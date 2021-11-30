Генсек НАТО Йенс Столтенберг на брифинге рассказал, что есть готовность поддержать экономические санкции против России при необходимости.

Читайте также Есть разница между союзниками и партнерами, – Столтенберг о войне НАТО на стороне Украины

Обменялись данными разведки

Столтенберг рассказал, что страны НАТО обмениваются данными разведки о действиях России в отношении Украины. Союзники договорились совместно использовать эти данные и тщательно наблюдать за ситуацией.

Также он добавил, что НАТО оказывает политическую и практическую поддержку Украине. Поскольку укрепление Вооруженных Сил – это помощь в праве на самооборону.

НАТО планирует действия на случай агрессии России

По словам Генсека, НАТО не знает намерений России в отношении Украины. Однако Альянс готовится к возможности применения Россией военной силы.

Мы видим ситуацию вокруг Украины и мы знаем, что Россия уже использовала силу против Украины и Грузии, и держит военные силы в Молдове. Поэтому следует предполагать возможность, что Россия вновь рассматривает вариант применить силу,

– подчеркнул Столтенберг.

Он добавил, что следует быть готовыми к худшему. Важно сдержать Россию от агрессии, чтобы она не смогла нарушить территориальную целостность и суверенитет Украины, как сделала раньше.

Что известно об угрозе нападения России