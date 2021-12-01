Генсек Североатлантического альянса отметил, что пока нет никакой уверенности в намерениях Москвы. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам первого дня встреч в Риге.

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Значительная, необычная концентрация сил России на границе с Украиной вызывает тревогу, поскольку она сопровождается усиленной риторикой,

– сказал политик.

Йенс Столтенберг призвал страну-агрессорку "к прозрачности, деэскалации и снижению напряженности" и предупредил, что "агрессия против Украины будет стоить России дорого и будет иметь серьезные последствия".

"Мы всегда можем надеяться на лучшее, но должны быть готовы к худшему. Блок будет поддерживать высокий уровень военной готовности, оставаясь открытым для диалога", – добавил генсек НАТО.

Обратите внимание! Йенс Столтенберг рассказал, что Североатлантический альянс готов поддержать экономические санкции против России, если она решится на вторжение в Украину.

НАТО о ситуации у границы Украины