Это сценарий, который выходит за "красные линии" национальных интересов России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Кстати Лавров забросил Столтенбергу, что НАТО поддерживает "неонацистов в Украине"

Он утверждает, что это может заставить Россию принять активные меры для собственной безопасности.

Вступление Украины в НАТО стало бы наихудшим сценарием,

– сказал Песков.

О "красных линиях" Кремль говорит не впервые

Ранее Песков комментировал вероятное появление войск НАТО на территории Украины. Он говорил, что в таком случае Россия и Беларусь будут действовать совместно. Потому что, мол, это находится за чертой "красных линий".

Кроме того, пресс-секретарь Путина также заявлял, что Кремль примет ответные меры, если Украина присоединится к НАТО.

Что известно о вступлении Украины в НАТО