Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин и Александр Лукашенко во время встреч обсуждают такие возможности. Эту тему вспоминали неоднократно.
К теме Насколько сейчас украинское войско соответствует стандартам НАТО: ответ Сергея Наева
Какой будет реакция на появление войск НАТО
По словам Пескова, Путин подчеркивал, что это находится за гранью тех самых "красных линий", о которых он неоднократно говорил ранее.
Тема потенциального расширения военной инфраструктуры НАТО на территорию Украины неоднократно упоминалась президентом Путиным,
– подчеркнул Песков.
Узнайте больше Сложно для НАТО – принимать новые страны, где есть конфликты, – госпожа посол Германии
Вступление Украины в НАТО: последние новости
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что вступление Украины в Североатлантический альянс будет более реалистичным, если Россия станет слабее.
- По словам Дмитрия Пескова, Кремль предпримет контрмеры, если Украина присоединится к Североатлантическому альянсу.
- Джозеф Байден заявил, что поддерживает евроатлантические стремления Украины. Однако в этом вопросе не все от него зависит.
- Верховная Рада не поддержала постановление-обращение к Конгрессу США, чтобы получить статус основного союзника вне НАТО.
- Кулеба убежден, что Украина будет основным союзником США в Североатлантическом альянсе. Это не должно быть вне НАТО.