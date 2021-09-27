Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков підтвердив, що Володимир Путін та Олександр Лукашенко під час зустрічей обговорюють такі можливості. Цю тему згадували неодноразово.

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Якою буде реакція на появу військ НАТО

За словами Пєскова, Путін наголошував, що це перебуває за межею тих самих "червоних ліній", про які він неодноразово говорив раніше.

Тема потенційного розширення військової інфраструктури НАТО на територію України неодноразово згадувалася президентом Путіним,

– наголосив Пєсков.