Про це заявив прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков. Він наголосив, що Росія планує провести перебалансування ситуації.

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Росія начебто переживає за власні кордони

Вступ України в Альянс уможливить перекидання військової інфраструктури НАТО безпосередньо до російських кордонів.

Це питання, яке спричинить необхідність прийняття якихось контрзаходів, з тим щоб провести перебалансування ситуації і на 100% забезпечити безпеку наших кордонів,

– сказав Пєсков.

Раніше рупор Кремля вже наголошував, що навіть ідея приєднання України в НАТО "зовсім не подобається Росії". Не оминуло уваги росіян і "бажання американців привітати такі прагнення Києва".

Кремль проти того, аби США надали допомогу Україні

Також прессекретар Путіна зазначив, що не до вподоби Москві і бажання Вашингтона надати військову допомогу українцям. Ба більше, Пєсков пригрозив, що це може призвести навіть до ескалації на Донбасі.

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Байден підтримує прагнення України доєднатись до НАТО

Зазначимо, що президент США Джо Байден запевнив Володимира Зеленського, що підтримує прагнення України доєднатись до НАТО. Разом з тим у Білому домі перерахували низку кроків, які має зробити Україна на шляху до Альянсу. Про конкретні терміни навіть не мовилось.