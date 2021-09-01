Таку заяву український лідер зробив, перебуваючи у США. Саме там 1 вересня має відбутися його зустріч з Джо Байденом.

Важливо Україна має продовжити реформи для вступу в НАТО, – Білий дім

За словами Зеленського, люди в Україні бачать підтримку з боку НАТО. І це є надзвичайно важливим, адже українці відчувають, що вони не наодинці.

Я вважаю, що присутність НАТО – це правильний психологічний крок: не застосовується зброя, але іншим, третім державам, показується, що Альянс працює з Україною. Тому, як психологічний крок, вважаю, що це дуже непогано. Чи достатньо цього? Вважаю, що ні,

– підсумував президент.

Зауважимо, що Україна вже не перший рік намагається отримати членство НАТО. 27 серпня президент Зеленський навіть затвердив рішення РНБО про стратегію зовнішньополітичної діяльності країни. Згідно з нею, Україна бере курс на набуття повного членства в ЄС та НАТО.

Цікаво! Глава представництва НАТО в Україні Александр Вінніков заявив, що в статуті Альянсу немає норми, яка б не дозволяла країні отримати членство під час війни на її території. Тобто, в України є всі шанси стати членом НАТО, попри російську агресію.

Раніше заступник генсека НАТО Мірче Джоане на саміті Кримської платформи 23 серпня заявив, що Україна та Грузія стануть членами альянсу.