Таку заяву український лідер зробив, перебуваючи у США. Саме там 1 вересня має відбутися його зустріч з Джо Байденом.
Важливо Україна має продовжити реформи для вступу в НАТО, – Білий дім
За словами Зеленського, люди в Україні бачать підтримку з боку НАТО. І це є надзвичайно важливим, адже українці відчувають, що вони не наодинці.
Я вважаю, що присутність НАТО – це правильний психологічний крок: не застосовується зброя, але іншим, третім державам, показується, що Альянс працює з Україною. Тому, як психологічний крок, вважаю, що це дуже непогано. Чи достатньо цього? Вважаю, що ні,
– підсумував президент.
Зауважимо, що Україна вже не перший рік намагається отримати членство НАТО. 27 серпня президент Зеленський навіть затвердив рішення РНБО про стратегію зовнішньополітичної діяльності країни. Згідно з нею, Україна бере курс на набуття повного членства в ЄС та НАТО.
Раніше заступник генсека НАТО Мірче Джоане на саміті Кримської платформи 23 серпня заявив, що Україна та Грузія стануть членами альянсу.