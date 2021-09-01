США підтримують зусилля України

Журналісти поцікавилися у представника Білого дому, чи бачать американці прогрес у боротьбі України з корупцією. Це відбулося напередодні зустрічі президента США Джо Байдена та українського лідера Володимира Зеленського.

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У Білому домі нагадали про комюніке саміту НАТО в червні 2021 року. У ньому США та їх союзники підтвердили позицію щодо підтримки прагнення України вступили в НАТО.

Частиною повідомлення з цього приводу є необхідність для уряду України продовжувати реалізацію глибоких, всеосяжних і своєчасних реформ. Вони викладені в його річній національній програмі,

– наголосили у Білому домі.

Там додали, що очікують, що президенти обговорять цю тему під час зустрічі 1 вересня.

Водночас у Білому домі похвалили реформи в секторі оборони України: "Київ продовжує забезпечувати прогрес у своєму секторі державного управління. І США й надалі виступають на підтримку постійних зусиль України у реформах в усіх цих секторах".

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