Про це сказав заступник генерального секретаря НАТО Мірче Джоане під час виступу на саміті Кримської платформи у Києві. Підтримку Києву висловили лідери блоку ще у червні на зустрічі.
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"Ми також підтверджуємо рішення Бухарестського саміту. Україна і Грузія стануть членами НАТО", – запевнив Джоане.
Неухильна підтримка Україні
Заступник генсека НАТО нагадав, у липні відбувався саміт лідерів країн-членів НАТО. Тоді вкотре підтвердили те, що Україну підтримують. Водночас визнають незаконні дії Росії.
"Ми закликаємо Росію припинити порушення прав всіх українців, зокрема і кримських татар", – наголосив Джоане.
Він підсумував, що ніколи не визнає анексію Криму.
Кримська платформа: гучні заяви
- Володимир Зеленський запросив Росію до участі у Кримські платформи, аби "долучитись до деокупації Криму".
- Міністерка енергетики США запевнила, що вона з колегами хоче "поставити Росію на місце".
- Голова Євроради Шарль Мішель запевнив, що ЄС ніколи не визнає незаконну анексію Криму Росією. Він закликав Кремль зупинити насильницьку інтеграцію півострова.