З такою заявою виступила міністерка енергетики США Дженніфер Гренголм на саміті Кримської платформи. Гренголм заявила про підтримку України від імені президента США Джо Байдена. Вона додала, що Сполучені Штати пишаються тим, що впродовж 30 років були разом з Україною.

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Міністерка енергетики США зазначила, що держава підтримує боротьбу України з агресією Росії, і додала – Вашингтон надав вже 4,9 мільйона доларів допомоги Україні.

Ми надаватимемо підтримку ЗСУ, зокрема щодо захисної зброї і обладнання, для розв'язання конфлікту. Ми хочемо поставити Росію на її місце і ми хочемо добитися припинення її втручання на Сході України і в Криму,

– заявила Гренголм.

Зверніть увагу! У Кремлі вже відреагували на проведення саміту Кримської платформи. Захід назвали "недружнім" щодо до Росії.

Саміт Кримської платформи: коротко