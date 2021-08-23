Під час Кримської платформи 23 серпня глава австрійської дипломатії зазначив, що цивілізований світ зібрався на саміт, щоб "робити дуже важливе і просте зауваження у голос – агресії Путіна не може і не має бути".

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Росія керується законами джунглів, – глава МЗС Австрії

Міністр закордонних справ Австрії наголосив, що "окупація Криму стала тривожною спробою переписати сучасну історію".

Сім років потому Росія продовжує підривати цілісність, неподільність і суверенність України. Вона цим загрожу безпеці українських громадян, а також загрожує безпеці усіх нас. Через відверте нахабне порушення міжнародного права та усталеного міжнародного порядку. Це означає, що вони керуються не верховенством права, а законом джунглів,

– сказав Александер Шелленберг.

"Ми не будемо терпіти, коли одна держава загрожує суверенності іншої. Ми ніколи не погодимося на порушення міжнародно визнаних кордонів України", – додав очільник австрійської дипломатії.

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Саміт Кримської платформи: дивіться відео