Андрей Пленкович зазначив, що дуже втішений знову відвідати Крим. Йому вдалося майже ідеальною українською виступити із вітальним словом.

Нагадаємо У Києві проходить саміт Кримської платформи: заяви учасників заходу

Прем'єр Хорватії українською заявив, що Крим – це Україна

Пленкович на самому початку зазначив – "Кримська платформа" є правильним майданчиком для мобілізації. Адже міжнародна спільнота повинна проявити увагу до Криму. Щодо позиції Хорватії, то її міністр заявив – без сумнівів, Крим є Україною, а її окупація – незаконна.

Я приїхав сьогодні до Києва, аби з нашими українськими друзями та європейськими колегами засвідчити від Хорватії незмінну підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України. Крим – це Україна,

– заявив Андрей Пленкович.

Виступ прем'єра Хорватії Андрія Пленковича на "Кримській платформі"