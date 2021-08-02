Деталі від Кулеби

Чиновники планують схвалити декларацію, до якої зможуть приєднатися інші держави. Про це міністр закордонних справ заявив 2 серпня на форумі "Україна 30"

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Тематичні панелі:

про невизнання спроби анексії Криму,

про мілітаризацію Азово-Чорноморського регіону,

про шляхи реінтеграції Криму через права людини та сталий розвиток,

про відновлення прав кримськотатарського народу.

Кримська платформа: що треба знати Ініціатором саміту про обговорення шляхів деокупації півострова є президент Володимир Зеленський. Він презентував Кримську платформу, коли виступав в ООН. Перший саміт проведуть переддень святкування 30-річниці незалежності України – 23 серпня.



Долучитися до нього запросили безліч країну світу, серед яких і Росію. Цілком очікувано Кремль заявив, що саботуватиме Кримську платформу. Однак Ініціатором саміту про обговорення шляхів деокупації півострова є президент Володимир Зеленський. Він презентував Кримську платформу, коли виступав в ООН. Перший саміт проведуть переддень святкування 30-річниці незалежності України – 23 серпня.Долучитися до нього запросили безліч країну світу, серед яких і Росію. Цілком очікувано Кремль заявив, що саботуватиме Кримську платформу. Однак 28 держав підтвердили участь у саміті . Серед них є США, Франція, Литва, Латвія, Естонія, Польща, Грузія, Хорватія, Словаччина, Румунія, Велика Британія та інші.

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