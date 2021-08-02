Деталі від Кулеби
Чиновники планують схвалити декларацію, до якої зможуть приєднатися інші держави. Про це міністр закордонних справ заявив 2 серпня на форумі "Україна 30"
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Тематичні панелі:
- про невизнання спроби анексії Криму,
- про мілітаризацію Азово-Чорноморського регіону,
- про шляхи реінтеграції Криму через права людини та сталий розвиток,
- про відновлення прав кримськотатарського народу.
Кримська платформа: що треба знатиІніціатором саміту про обговорення шляхів деокупації півострова є президент Володимир Зеленський. Він презентував Кримську платформу, коли виступав в ООН. Перший саміт проведуть переддень святкування 30-річниці незалежності України – 23 серпня.
Долучитися до нього запросили безліч країну світу, серед яких і Росію. Цілком очікувано Кремль заявив, що саботуватиме Кримську платформу. Однак 28 держав підтвердили участь у саміті. Серед них є США, Франція, Литва, Латвія, Естонія, Польща, Грузія, Хорватія, Словаччина, Румунія, Велика Британія та інші.
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