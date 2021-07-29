Напередодні свята проведуть перший саміт Кримської платформи, а потім – урочистості, парад та концерт.
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Саміт Кримської платформи
Напередодні Дня Незалежності, 23 серпня, проведуть перший саміт Кримської платформи. На захід прибудуть представники 28 держав.
Участь у саміті вже підтвердили президент Польщі Анджей Дуда, представники Литви, Латвії, Естонії, Грузії, Швеції, Хорватії, Словаччини, Румунії, Британії. Від Євросоюзу приїдуть кілька діячів, зокрема й Жозеп Боррель. США представить міністр транспорту Пітер Буттіджедж.
До слова, державу-агресора теж запрошували. Проте Росія саботуватиме саміт.
Парад військ
- У Києві проведуть парад військ. На Хрещатику та Майдані Незалежності пролетить авіація у складі повітряної колони сил безпеки й оборони та збройних сил країн-партнерів.
- На Михайлівській площі та Володимирському проїзді буде статичний показ сучасних зразків озброєння і техніки сил безпеки й оборони, а на Трухановому острові – артилерійський салют.
- Парад буде і на Дніпрі. Планують організувати урочисте проходження катерів, повітряний і морський показ озброєння та військової техніки. Зокрема, на Київському річковому вокзалі та Трухановому острові.
Додамо, що у 2019 – 2020 роках не проводили параду до Дня Незалежності.
Концерт
З нагоди 30-річчя Незалежності України відбудеться масштабний концерт на НСК "Олімпійський". До нього долучаться 30 легендарних виконавців. Важливо, що пісні виконуватимуть лише українською мовою.
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Скільки коштуватиме святкування Дня Незалежності
У Мінфіні заявили, що загалом до свята планують виділити 5,4 мільярда гривень. Щоправда, частину з цих грошей витратять на модернізацію інфраструктури.
До речі, у 17 областях України планують облаштувати гігантські прапори. Наприклад, у Харкові, Броварах, Вінницькій та Житомирській областях. З бюджету планують витратити 170 мільйонів гривень.
Символіка свята
Раніше Володимир Зеленський представив символ 30-річчя незалежності – квітку. Крім того, рамках святкування в Україну уперше за понад 300 років привезуть Конституцію Пилипа Орлика. Її зможуть побачити всі охочі.
Символ свята / Фото Анни Брикової / 24 канал