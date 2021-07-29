Напередодні свята проведуть перший саміт Кримської платформи, а потім – урочистості, парад та концерт.

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Саміт Кримської платформи

Напередодні Дня Незалежності, 23 серпня, проведуть перший саміт Кримської платформи. На захід прибудуть представники 28 держав.

Участь у саміті вже підтвердили президент Польщі Анджей Дуда, представники Литви, Латвії, Естонії, Грузії, Швеції, Хорватії, Словаччини, Румунії, Британії. Від Євросоюзу приїдуть кілька діячів, зокрема й Жозеп Боррель. США представить міністр транспорту Пітер Буттіджедж.

До слова, державу-агресора теж запрошували. Проте Росія саботуватиме саміт.

Зверніть увагу! Президент Володимир Зеленський анонсував створення Кримської платформи у вересні 2020 року, коли виступав на Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй. Ініціатива має консолідувати сили довкола деокупації Криму.

Парад військ

У Києві проведуть парад військ. На Хрещатику та Майдані Незалежності пролетить авіація у складі повітряної колони сил безпеки й оборони та збройних сил країн-партнерів.

На Михайлівській площі та Володимирському проїзді буде статичний показ сучасних зразків озброєння і техніки сил безпеки й оборони, а на Трухановому острові – артилерійський салют.

Парад буде і на Дніпрі. Планують організувати урочисте проходження катерів, повітряний і морський показ озброєння та військової техніки. Зокрема, на Київському річковому вокзалі та Трухановому острові.

Додамо, що у 2019 – 2020 роках не проводили параду до Дня Незалежності.

Концерт

З нагоди 30-річчя Незалежності України відбудеться масштабний концерт на НСК "Олімпійський". До нього долучаться 30 легендарних виконавців. Важливо, що пісні виконуватимуть лише українською мовою.

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Скільки коштуватиме святкування Дня Незалежності

У Мінфіні заявили, що загалом до свята планують виділити 5,4 мільярда гривень. Щоправда, частину з цих грошей витратять на модернізацію інфраструктури.

До речі, у 17 областях України планують облаштувати гігантські прапори. Наприклад, у Харкові, Броварах, Вінницькій та Житомирській областях. З бюджету планують витратити 170 мільйонів гривень.

Символіка свята

Раніше Володимир Зеленський представив символ 30-річчя незалежності – квітку. Крім того, рамках святкування в Україну уперше за понад 300 років привезуть Конституцію Пилипа Орлика. Її зможуть побачити всі охочі.



Символ свята / Фото Анни Брикової / 24 канал