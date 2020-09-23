Президент Володимир Зеленський закликав світових партнерів долучилися до створення міжнародної кримської платформи. За словами лідера України, Крим та Донбас – це рана на тілі Європи. І єдиною можливістю вилікуватися є їхня деокупація.

Метою кримської платформи буде захист прав кримчан на анексованому півострові, а також спільні дії для його деокупації. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський 23 вересня під час виступу на Генасамблеї ООН 2020.

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Допоки рана в центрі Європи кровоточить, світ буде відчувати біль. Єдиним рецептом дієвого лікування є деокупація Криму та Донбасу,

– наголосив Зеленський.

Окрім того, Зеленський закликав підтримати оновлену резолюцію про права людей в Криму та місті Севастополя, яку до кінця року винесуть на розгляд Генасамблеї ООН до кінця року.

Зеленський наголосив, що питання Криму та Донбасу не мають стати звичними елементами пейзажу, де доповіді та тематичні зустрічі будуть вважатися достатньою міжнародною реакцією на окупацію.

Дивіться виступ Зеленського на Генасамблеї ООН 2020