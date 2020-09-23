Президент Володимир Зеленський 23 вересня виступив на урочистому засіданні Генасамблеї ООН. Глава держави говорив про анексію Криму та війну на Донбасі.

Виступ Зеленського відбувався в онлайн-форматі, повідомляє 24 канал.

До речі Зеленський в ООН порівняв агресію Росії з початком Другої світової: відео

Про що говорив Зеленський

Про анексію Криму

Зеленський згадав про анексію Криму Росією, порушення прав людини на півострові, зокрема, у відношенні до кримських татар.

Маємо визнати, що система все частіше починає давати збій. Її все частіше атакують нові баги та віруси. І протидія їм не завжди ефективна. Я кажу про це як глава держави, у якої в ХХІ столітті Російська Федерація анексувала півострів Крим, держави, яка сьомий рік стримує її військову агресію на Донбасі,

– наголосив Зеленський.

Про війну на Донбасі

Президент підкреслив важливість перемир'я на Донбасі та наголосив, що наступним кроком має стати виведення військ та відновлення суверенітету України. За словами Зеленського, протягом останніх років Україна довела, що дійсно прагне миру.

"Нам вдалося розблокувати діалог. Ми відновили зустрічі лідерів країн нормандського формату, досягли суттєвого прогресу у взаємному звільненні утримуваних осіб, а з 27 липня почався режим всеосяжного припинення вогню, – підкреслив глава держави.

Про недосконалість механізмів ООН

Зеленський наголосив, що неприпустимо, коли суверенітет незалежної країни порушує постійний учасник радбезу Організації За словами президента, це доводить, що механізми 1945 року працюють не до кінця. Глава держави наголосив, що це може привести до подальшого знецінення ради безпеки.

Зеленський додав, що Україна братиме активну участь у процесі реформування радбезу, тому що цей орган має стати більш представницьким, прозорим, збалансованим та ефективним.

Новина доповнюється...

Дивіться відео виступу Зеленського у Генасамблеї ООН:

Що відомо про 75 сесію Генасамблеї ООН