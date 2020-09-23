Володимир Зеленський виступив на засіданні Генасамблеї ООН, яка через коронавірус відбулася в онлайн режимі. Український президент наголосив, що ООН все частіше піддається атакам, а протидія їм не завжди ефективна.

Під час свого виступу Зеленський згадав і про війну на Донбасі, що триває вже понад 6 років, і про анексію Криму. Про це повідомляє 24 канал.

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Глава держави наголосив, що попри зусилля ООН мінімізувати війни та катаклізми, система починає давати збій.

Систему все частіше атакують нові баги та віруси. І протидія їм не завжди ефективна. Я кажу про це як глава держави, у якої у 21 столітті Російська Федерація анексувала півострів Крим, держави, яка сьомий рік стримує її військову агресію на Донбасі,

– заявив Зеленський.

Він додав, що за останній рік Україна довела своє прагнення миру. Також президент навів досягнення у переговорному процесі, серед яких:

розблокування діалогу;

відновлення зустрічі лідерів країн нормандського формату;

досягнення суттєвого прогресу у взаємному звільненні утримуваних осіб;

запровадження з 27 липня режиму всеосяжного припинення вогню.

Зеленський анонсував, що наступними кроками на цьому шляху мають стати:

виведення незаконних збройних формувань і озброєнь з окупованих територій;

повернення контролю над держкордоном;

відновлення територіальної цілісності України у межах міжнародно визнаних кордонів.

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Також Зеленський подякував міжнародним партнерам за допомогу та підтримку. Також він додав, що потрібно вдосконалити наявні механізми.

Неприпустимо, коли суверенітет держави порушує один із постійних членів Радбезу ООН. Це остаточно доводить – механізми зразка 1945 року сьогодні працюють не до кінця,

– підсумував президент України.

На думку Зеленського, це може привести до подальшого знецінення Ради безпеки.