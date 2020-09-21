Президент України Володимир Зеленський взяв участь у конференції ООН, присвяченій 75-річчю з моменту створення Організації. Він наголосив, що нині Росія своєю агресію проти України намагається повернутися до розподілу сфер впливу, який був перед початком Другої світової війни.

Окупація Криму й військова агресія Росії на Донбасі – це не тільки виклик всій Європі, але й схоже на спробу повернутися до розподілу сфер впливу, що стало причиною Другої світової війни, заявив Володимир Зеленський, виступаючи в ООН у форматі відеоконференції. Про це пише 24 канал.

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75 років тому заснування ООН стало символом того, що людство повинно було вивчити трагічний урок Другої світової війни. Та окупація Криму й військова агресія Росії на Донбасі доводять, що цей урок не засвоєний,

– заявив президент України.

Він наголосив, що те, що нині відбувається на Донбасі, це не тільки й не просто війна в Україні – це війна в Європі. Ба більше, це не лише зазіхання на суверенітет незалежної держави, а й справжня спроба повернутися до розподілу сфер впливу у світі.

Глава держави пригадав, що 75 років тому світові держави об'єдналися в Організацію Об'єднаних Націй, аби створити новий світ. Втім цей світ у 21 столітті – сповнений конфліктів, агресії, диктатури й порушень прав людини.

"За ці 75 років людство зійшло на найвищі вершини, поринало в найглибші западини, освоювало космос, а за допомогою нових технологій може проводити засідання ООН віддалено. Отже, чи дійсно ми не в змозі зупинити агресію і війни? Чи дійсно нам потрібні нові криваві уроки, щоб переосмислити наше існування на цій планеті?" – риторично запитав Володимир Зеленський.

Резюмуючи, він наголосив, що новим поштовхом для об'єднання світової спільноти, як це було в 1945 році, має стати пандемія коронавірусу. "Почнемо ж зараз! "Планети Б" у нас немає, ми живемо тут і тільки один раз", – резюмував президент України.

Володимир Зеленський виступив в ООН у форматі відеоконференції:

Коротко про річницю ООН: