Зеленський в ООН порівняв агресію Росії з початком Другої світової: відео
Президент України Володимир Зеленський взяв участь у конференції ООН, присвяченій 75-річчю з моменту створення Організації. Він наголосив, що нині Росія своєю агресію проти України намагається повернутися до розподілу сфер впливу, який був перед початком Другої світової війни.
Окупація Криму й військова агресія Росії на Донбасі – це не тільки виклик всій Європі, але й схоже на спробу повернутися до розподілу сфер впливу, що стало причиною Другої світової війни, заявив Володимир Зеленський, виступаючи в ООН у форматі відеоконференції. Про це пише 24 канал.
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75 років тому заснування ООН стало символом того, що людство повинно було вивчити трагічний урок Другої світової війни. Та окупація Криму й військова агресія Росії на Донбасі доводять, що цей урок не засвоєний,
– заявив президент України.
Він наголосив, що те, що нині відбувається на Донбасі, це не тільки й не просто війна в Україні – це війна в Європі. Ба більше, це не лише зазіхання на суверенітет незалежної держави, а й справжня спроба повернутися до розподілу сфер впливу у світі.
Глава держави пригадав, що 75 років тому світові держави об'єдналися в Організацію Об'єднаних Націй, аби створити новий світ. Втім цей світ у 21 столітті – сповнений конфліктів, агресії, диктатури й порушень прав людини.
"За ці 75 років людство зійшло на найвищі вершини, поринало в найглибші западини, освоювало космос, а за допомогою нових технологій може проводити засідання ООН віддалено. Отже, чи дійсно ми не в змозі зупинити агресію і війни? Чи дійсно нам потрібні нові криваві уроки, щоб переосмислити наше існування на цій планеті?" – риторично запитав Володимир Зеленський.
Резюмуючи, він наголосив, що новим поштовхом для об'єднання світової спільноти, як це було в 1945 році, має стати пандемія коронавірусу. "Почнемо ж зараз! "Планети Б" у нас немає, ми живемо тут і тільки один раз", – резюмував президент України.
Володимир Зеленський виступив в ООН у форматі відеоконференції:
Коротко про річницю ООН:
- Органіцзація Об'єднаних Націй була створена в 1945 році для того, аби об'єднати світове суспільство після тривалої і кривавої Другої світової війни. Фактично ключова мета організації – недопущення її повторення.
- Та якими б красивими й правильними не були гасла політиків, постійні конфлікти не припинялися навіть після Другої світової війни. Навіть сьогодні, у 21 столітті – через 75 років після завершення світової війни, на карті досі є багато кривавих плям, де триває війна, зокрема й в Україні.