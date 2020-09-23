Президент Росії Володимир Путін виступив на 75-й сесії Генасамблеї ООН, присвяченій річниці створення організації. Це сталося вперше після 2015 року. Путін говорив майже 20 хвилин, скаржився на "нелегітимні" санкції.

У виступі в ООН Володимир Путін закликав розчистити світову торгівлю від санкцій, пише 24 канал. Звісно, лише аби відновити економіку після пандемії.

Читайте також Не встигає за своїми ж ідеалами, – Меркель закликала реформувати ООН

Коротко про виступ Путіна в ООН

Прогноз Путіна невтішний: світову економіку швидко відновити не вдасться, тож треба шукати нестандартні рішення. Такі рішення він вбачає у "розчищенні, звільненні світової торгівлі від бар'єрів, заборон, обмежень".

Але найголовніше – від "нелегітимних санкцій". Що "могло б стати гарною підмогою для відновлення глобального зростання й скорочення безробіття".

Санкції проти Росії запровадили пів світу, до слова, цілком легітимно. Адже Росія розпочала агресію в Україні, анексувала Крим та частину Донбасу. Про що Путін у виступі в ООН, звісно, не згадував.

Також Путін багато говорив про російські ініціативи щодо Євразійського партнерства "для всіх без винятку країн Азії та Європи", про вакцини від коронавірусу, про заборону зброї в космосі, про співпрацю країн у царинах спорту чи екології та про інші загальні речі. Загалом на все це він витратив 19 хвилин.

Цікаво, що в ООН Путін згадував про перемогу над нацизмом (а не фашизмом, як це заведено говорити в Росії) у Другій світовій війні (а не у "Великій Вітчизняній"). Тобто, на міжнародній арені російський президент уникав пропагандистської риторики. Але не забув нагадати, що намагатися "переписувати" історію – це "низько".

До слова, у 2015 році в ООН Путін теж згадував про санкції. Він нарікав, що "с ьогодні мало не нормою стали односторонні санкції в обхід Статуту ООН", і запевняв, що "це загрожує повним розбалансуванням системи, роздробленням глобального економічного простору". Отже, за 5 років – нічого нового.

Виступ Путіна в ООН у 2020 році: відео

Раніше Президент України Володимир Зеленський брав участь у цьому ж заході ООН. У своєму виступі він наголосив, що Росія своєю агресію намагається повернутися до розподілу сфер впливу, як це було перед початком Другої світової війни.