Канцлерка ФРН Ангела Меркель заявила, що Німеччина радо працюватиме у розширеному складі Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Але саму організацію слід суттєво реформувати.

Заяву про необхідність реформування ООН Ангела Меркель зробила у виступі під час конференції Генеральної асамблеї з нагоди 75-річчя організації, пише 24 канал.

Зверніть увагу США хочуть створити коаліцію проти будівництва "Північного потоку-2"

Канцлерка ФРН зауважила, що ООН часто опиняється у глухому куті під час розв'язання питань безпеки (наприклад, щодо "ситуації в Лівії та трагедії в Сирії"). Додамо, що до ООН були претензії й щодо реакції на пандемію COVID-19.

Меркель же нагадала, що в ООН не вистачає командного духу, натомість надто багато застосувань права вето. Організація, мовляв, просто не встигає за своїми ж ідеалами.

Але вихід із ситуації Меркель вбачає не у роз'єднанні, адже насамоті проблеми розв'язувати куди важче. Навпаки, треба об'єднуватися ще дужче – але після певних реформ.

Тож Меркель вважає, що потрібно реформувати передусім Раду безпеки. Утім, вона не сказала, як саме чи які країни до цього процесу можна було б залучити.

Сама ж Німеччина, за словами Меркель, готова працювати у розширеному складі Радбезу ООН (до постійних членів, нагадаємо, ФРН не входить – туди ввійшли тільки країни, які перемогли у Другій світовій).

Виступ Меркель: відео

До слова, Президент України Володимир Зеленський брав участь у цьому ж заході ООН.



У своєму виступі він наголосив, що нині Росія своєю агресію проти України намагається повернутися до розподілу сфер впливу, який був перед початком Другої світової війни.