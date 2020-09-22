Не встигає за своїми ж ідеалами, – Меркель закликала реформувати ООН
Канцлерка ФРН Ангела Меркель заявила, що Німеччина радо працюватиме у розширеному складі Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Але саму організацію слід суттєво реформувати.
Заяву про необхідність реформування ООН Ангела Меркель зробила у виступі під час конференції Генеральної асамблеї з нагоди 75-річчя організації, пише 24 канал.
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Канцлерка ФРН зауважила, що ООН часто опиняється у глухому куті під час розв'язання питань безпеки (наприклад, щодо "ситуації в Лівії та трагедії в Сирії"). Додамо, що до ООН були претензії й щодо реакції на пандемію COVID-19.
Меркель же нагадала, що в ООН не вистачає командного духу, натомість надто багато застосувань права вето. Організація, мовляв, просто не встигає за своїми ж ідеалами.
Але вихід із ситуації Меркель вбачає не у роз'єднанні, адже насамоті проблеми розв'язувати куди важче. Навпаки, треба об'єднуватися ще дужче – але після певних реформ.
Тож Меркель вважає, що потрібно реформувати передусім Раду безпеки. Утім, вона не сказала, як саме чи які країни до цього процесу можна було б залучити.
Сама ж Німеччина, за словами Меркель, готова працювати у розширеному складі Радбезу ООН (до постійних членів, нагадаємо, ФРН не входить – туди ввійшли тільки країни, які перемогли у Другій світовій).
Виступ Меркель: відео