США сподіваються, що Німеччина відмовиться від будівництва "Північного потоку-2". Влада Сполучених Штатів Америки працює над створенням коаліції проти будівництва російського газопроводу в обхід України.

Таким чином США хочуть перешкодити будівництву російського "Північного потоку-2". Про це заявив державний секретар США Майк Помпео в інтерв'ю виданню Bild.

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"Північний потік-2" загрожує Європі, оскільки робить її залежною від російського газу та загрожує Україні. Це, на мій погляд, турбує багатьох німців. Ми сподіваємось, що будівництво газопроводу не завершиться. Ми працюємо над коаліцією, щоб запобігти цьому,

– підкреслив Помпео.

Також держсекетар висловив надію, що через отруєння російського опозиціонера Олексія Навального, Німеччина відмовиться від російського газопроводу.

Що відомо про отруєння Навального

Олексій Навальний летів з Томська до Москви 20 серпня. У літаку йому стало погано.

Опозиціонера екстрено госпіталізували у клініку Омська. Там він впав у кому.

Оточення Навального стверджувало, що його отруїли. Однак російська експертиза отрути в організмі політика не виявила.

Згодом Навального вивезти на лікування до Німеччини.

Німецькі медики підтвердили, що опозиціонера отруїли. В його крові, сечі та на одязі знайшли сліди отрути "Новачок".

Зараз Навальному вже краще. Опозиціонер вийшов з коми.

Коротко про будівництво газопроводу "Північний потік-2"