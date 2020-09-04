Німецькі лікарі оприлюднили нові подробиці отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Сліди "Новачка" знайшли не лише в організмі політика, а й на шкірі, в крові та сечі.

Що оприлюднили німецькі лікарі

Сліди "Новачка" також знайшли на пляшці, яку Навальний мав з собою у поїздці. Пляшку німецьким лікарям передали родичі політика. Припускають, що Навальний пив з неї вже після того, як політика отруїли, інформує Der Spiegel.

До речі Російський лікар заявив, що Навальний худнув за декілька днів до отруєння

Дослідження провів Інститут фармакології та токсикології Бундесвера (збройних сил Німеччини – 24 канал).

Окрім цього, 4 вересня у Мін'юсті Німеччини повідомили, що отримали запит від Генпрокуратури Росії щодо стану Навального. Запит передали Берліну.

Отруєння Навального: що відомо

Навальному стало погано 20 серпня під час перельоту з Томська до Москви. Літак екстрено посадили в Омську.

Політика забрали до лікарні Омська, він впав у кому.

Оточення опозиціонера переконане, що його отруїли. Однак російська експертиза слідів отрути в організмі Навального не виявила. Омські лікарі поставили доволі дивний діагноз – порушення обміну речовин.

Після довгих переговорів з Кремлем рідним політика таки вдалось вивезти його до Німеччини. Наразі він перебуває на лікуванні у клініці "Шаріте" як гість канцлерки.

Німецькі лікарі довели, що Навального отруїли. В його організмі виявили сліди отрути "Новачок".

Наразі стан політика трішки покращився. Однак він досі перебуває в комі.