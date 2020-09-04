Російський лікар заявив, що Навальний худнув за декілька днів до отруєння
Уряд Росії заперечив висновки токсикологів Німеччини про сліди отрути з групи "Новичок" в організмі Навального. Наразі головний токсиколог Омської області Олександр Сабаєв заявив, що в опозиціонера були проблеми із травленням.
Він сказав, що дані історії захворювання політика вказували на проблеми з харчуванням, які існували за 5 – 7 днів до госпіталізації. Про це повідомило інформаційне агентство ТАСС.
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"Зі слів супровідних осіб та подружжя, пацієнт використовував у своїй практиці дієти, які пов'язані зі схудненням", – розповів головний токсиколог Омської області.
За словами Сабаєва, зміни обміну речовин в організмі Навального почали формуватися "напередодні, за кілька годин, навіть я б сказав, за кілька днів до надходження".
Ця ситуація могла бути спровокована не тільки дієтами, а також якимись алкогольними ексцесами, про які ми не знаємо,
– сказав він.
На його думку, самопочуття опозиціонера могло погіршитися навіть через тривале перебування на сонці або ж переохолодження. Будь-які зовнішні чинники могли спричинити раптове погіршення стану, навіть звичайна відсутність сніданку, вважає токсиколог.
Що відомо про отруєння Навального
- 20 серпня опозиціонер летів з Томська до Москви. У літаку йому раптово стало погано.
- Після екстреної посадки в Омську політика госпіталізували в реанімацію, він впав у кому.
- Соратники опозиціонера були впевнені, що його отруїли. Водночас російські медики заявили, що в крові отрути не виявили.
- Після тривалих переговорів з Кремлем, Навального перевезли на лікування у німецьку клініку "Шаріте".
- Наразі Навальний перебуває в комі, однак лікарі запевняють, що його стан трохи покращився.
- 2 вересня стало відомо, що Навального отруїли речовиною з групи "Новачок".