Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що поведінка Росії після будівництва "Північного потоку-2" не покращиться. Надія Євросоюзу на поліпшення відносин з Росією зменшується.

Європа довго ставилась до "Північного потоку-2" як до економічного проєкту. Проте це також дуже політичний проєкт, заявила Фон дер Ляєн в інтерв'ю LesEchos.

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Чому відносини ЄС та Росії не покращаться після будівництва "Північного потоку-2"

Однак поведінка Росії не покращилася і навіть має тенденцію до погіршення. Наша надія на поліпшення відносин з Росією за допомогою цього газопроводу зменшується,

– заявила Фон дер Ляєн.

Голова Єврокомісії переконана, що Росія не збирається змінювати свою поведінку після будівництва "Північного потоку-2". На думку Фон дер Ляєн, Євросоюз повинен реінтегрувати в цю тему ширше коло відносин з Кремлем.

Єврокомісія про отруєння Навального

Тим, ​​хто закликає до тісніших відносин з Росією, я кажу: отруєння Олексія Навального високорозвиненим хімічним бойовим агентом не є одноразовим. Цей шаблон не змінюється – таку ж модель ми спостерігали в Грузії, Україні, Сирії та Солсбері,

– сказала голова Єврокомісії 16 вересня у зверненні до держав Євросоюзу.

Вона додала, що Росія постійно втручається у вибори в усьому світі. Тому, на думку Фон дер Ляєн, жоден газопровід нічого не змінить і сам проєкт не потрібно відділяти від політики.

Як Кремль відповів на заяву голови Єврокомісії

Росія вже відреагувала на заяву Фон дер Ляєн. Речник російського президента Дмитро Пєсков закликав Євросоюз не політизувати цей проєкт.

"Це комерційний проєкт, який відповідає інтересам як Росії, так і країн ЄС, а в першу чергу Німеччини", – сказав Пєсков.

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Коротко про вплив отруєння Навального на будівництво "Північного потоку-2"

20 серпня російського опозиціонера Олексія Навального отруїли нервово-паралітичною речовиною з родини хімічної зброї "Новачок" і він впав у кому. Наразі опозиціонер перебуває у берлінській клініці "Шаріте".

Стан опозиціонера вже покращився. Він вийшов з коми, а згодом лікарі відключили його від ШВЛ.

Світова спільнота переконана, що в отруєнні Навального винна Росія.

Тому в Євросоюзі після цього інциденту почали активно обговорювати санкції проти Росії.

Німеччина, яка увесь час підтримувала будівництво "Північного потоку-2", вперше натякнула, що газопровід можуть і не добудувати. Припинення будівництва газопроводу може стати однією із санкцій, які країна накладе на Росію через отруєння Навального.

Влада Данії підтримала заяву Німеччини про можливу зупинку будівництва "Північного потоку-2".

Відмову від проєкту після отруєння опозиціонера також підтримав і президент США Дональд Трамп.