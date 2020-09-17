Європарламент закликав ЄС заблокувати "Північний потік-2" через отруєння Навального
Європарламент прийняв резолюцію щодо отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. У документі євродепутати закликають ЄС заблокувати проєкт будівництва газопроводу "Північний потік-2" та посилити санкції проти Кремля.
Ця резолюція є виключно рекомендацію. Вона була прийнята 17 вересня, повідомляє "РБК-Україна".
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У документі парламентарі засуджують спробу вбити Навального за допомогою хімічної зброї. Європарламент закликає негайно розпочати міжнародне розслідування. На думку депутатів, у ньому мають взяти участь Євросоюз, ООН, Рада Європи та Організація із заборони хімічної зброї.
Політичні вбивства та отруєння в Росії є системними інструментами режиму, навмисно націленими на опозицію,
– зазначили у резолюції.
Роль розслідувань Навального у можливих санкціях ЄС
Європарламент також закликав лідерів ЄС запровадити спеціальні механізми санкцій. Вони дозволять розшукувати та заморожувати європейські активи російських корупціонерів, яких у своїх розслідуваннях викрив Фонд боротьби з корупцією Навального.
Окрім того, європарламентарі закликали заблокувати будівництво російського газопроводу "Північний потік-2".
"Північний потік – 2" і отруєння Навального: що потрібно знати
- 20 серпня Навальний був екстрено госпіталізований у лікарню Омська. Там він впав у кому. Соратники опозиціонера говорили про отруєння, однак медики наполягали, що у критичному стані Навальний опинився через порушення обміну речовин.
- Після тривалих дискусій та численних прохань Навального відпустили на лікування до Німеччини. Наразі він перебуває у берлінській клініці "Шаріте". Стан опозиціонера покращується. Він вийшов із коми, а згодом лікарі відключили його від ШВЛ.
- Німецькі лікарі заявили, що Навального отруїли нервово-паралітичною речовиною з родини хімічної зброї "Новачок". Світова спільнота переконана, що це справа Росії.
- Припинення будівництва "Північного потоку-2" може стати однією із санкцій, які Німеччина накладе на Росію через отруєння Навального. Про це повідомив міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас, а канцлерка Ангела Меркель згодом підтвердила його слова.
- Відмову від проєкту після отруєння Навального також підтримав і президент США Дональд Трамп.