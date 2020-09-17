Європарламент прийняв резолюцію щодо отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. У документі євродепутати закликають ЄС заблокувати проєкт будівництва газопроводу "Північний потік-2" та посилити санкції проти Кремля.

Ця резолюція є виключно рекомендацію. Вона була прийнята 17 вересня, повідомляє "РБК-Україна".

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У документі парламентарі засуджують спробу вбити Навального за допомогою хімічної зброї. Європарламент закликає негайно розпочати міжнародне розслідування. На думку депутатів, у ньому мають взяти участь Євросоюз, ООН, Рада Європи та Організація із заборони хімічної зброї.

Політичні вбивства та отруєння в Росії є системними інструментами режиму, навмисно націленими на опозицію,

– зазначили у резолюції.

Роль розслідувань Навального у можливих санкціях ЄС

Європарламент також закликав лідерів ЄС запровадити спеціальні механізми санкцій. Вони дозволять розшукувати та заморожувати європейські активи російських корупціонерів, яких у своїх розслідуваннях викрив Фонд боротьби з корупцією Навального.

Окрім того, європарламентарі закликали заблокувати будівництво російського газопроводу "Північний потік-2".

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