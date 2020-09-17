Російського опозиціонера Олексія Навального висунули кандидатом на Нобелівську премію миру. Він може стати першим росіянином після розпаду Радянського Союзу, який отримав цю нагороду.

Навальний претендує на Нобелівську премію миру

Про це у фейсбуці заявив російський науковець, який є професором університету в Нью-Джерсі, Сергій Єрофєєв. Він наголосив, що Олексій Навальний заслуговує Нобелівську премію миру, з чим погодились навіть ті його колеги, які вважають церемонію дискредитованою. Окрім цього, саме науковці були ініціаторами подачі такої заявки.

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"Процес висунення почали вчені, але це не означає, що не з'являться державні діячі або представники міжнародних організацій, які за ними підуть. У будь-якому випадку, важливо пам'ятати, що першими виявились не політики, а саме вчені. Серед тих, хто підтримують цю ідею, є вчені, які раніше негативно ставилися до діяльності Навального, але змінили свою думку. Навіть ті колеги, які вважають, що Нобелівська премія миру дискредитована, згодні дати їй шанс, якщо її отримає Олексій" – йдеться в заяві.

Що таке Нобелівська премія миру

Ця премія є однією з шести категорій Нобелівської премії. Засновником її є підприємець, хімік і меценат Альфред Нобель, який заповідав, що присудження відзнаки має проходити в Норвегії.

Лауреати премії миру повинні зробити вклад у досягненні миру у світі. Зокрема, це може бути налагодження дружніх відносин між країнами, або ж допомога у міжнародних конфліктах. Переможці Нобелівської премії отримують диплом, медаль і грошову винагороду.

А от щодо заявки, то її на розгляд спеціального комітету може подати будь-який науковець. Регламентованих вимог щодо кандидата на премію немає.

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