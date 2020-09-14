Стан російського опозиціонера Олексія Навального продовжує покращуватись. Його відключили від апарату штучної вентиляції легень.

Навальний вже трохи відновився після коми та може навіть вставати з ліжка. Зауважимо, що він перебуває в лікарні з 22 серпня. Про це повідомили на сайті клініки "Шаріте".

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Пацієнта успішно відключили від апарату штучної вентиляції легень. В цей час він проходить мобілізацію і може на короткий час залишати своє ліжко,

– зазначили в клініці.

На сайті клініки також повідомили, що деталі стану Навального оприлюднили зі згоди опозиціонера та його дружини.

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