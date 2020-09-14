Отруєння Навального: опозиціонера відключили від апарата ШВЛ
Стан російського опозиціонера Олексія Навального продовжує покращуватись. Його відключили від апарату штучної вентиляції легень.
Навальний вже трохи відновився після коми та може навіть вставати з ліжка. Зауважимо, що він перебуває в лікарні з 22 серпня. Про це повідомили на сайті клініки "Шаріте".
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Пацієнта успішно відключили від апарату штучної вентиляції легень. В цей час він проходить мобілізацію і може на короткий час залишати своє ліжко,
– зазначили в клініці.
На сайті клініки також повідомили, що деталі стану Навального оприлюднили зі згоди опозиціонера та його дружини.
Коротко про отруєння Навального
- Навальному стало погано 20 серпня під час перельоту з Томська в Москву. У Томську він знімав відеорозслідування корупції серед депутатів "Єдиної Росії".
- Політика госпіталізували. Потім він впав у кому.
- Російські лікарі сказали, що буцімто аналіз крові Навального не виявив слідів отрути. У Росії запевняють, що однією з причин різкого погіршення стану здоров'я Навального стало порушення обміну речовин в організмі.
- Після численних прохань дружини та прихильників, опозиціонера вивезли на лікування до Берліна в клініку "Шаріте".
- До Німеччини Навального запросила Ангела Меркель. Так опозиціонер отримав охорону та захист з боку німецької влади.
- Німецькі лікарі оголосили, що політика отруїли нервово-паралітичною речовиною групи "Новачок".
- У ЗМІ з’явилась інформація про те, що Навальний вийшов з коми 8 вересня.