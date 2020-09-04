Фонд боротьби з корупцією опублікував фільм-розслідування опозиціонера Олексія Навального, зняте до його отруєння. У відео політик проливає світло на схеми депутатів з "Єдиної Росії" у Томську.

Про що мовиться у розслідуванні Навального

Томськ тероризує справжня мафія комунальників, розповів Навальний у своєму розслідуванні. Зокрема, усі керівні посади на комунальних підприємствах Томська займають депутати-єдинороси. Саме через це, на думку Навального, жителі міста спонсорують партію “Єдина Росія“, коли платять за комуналку.

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Тутешня мафія захопила місто настільки, що всі томівчани змушені платити їй данину кожен день по багато-багато разів, хоча більшість навіть не підозрює про це,

– розповів Навальний.

У Томській міській думі з 37 депутатів 32 є єдиноросами. Навальний пояснює це тим, що у місті дуже низька явка на виборах – у минулому 2019 році всього 20%.

Навальний про Рєзнікова

Як розповів Навальний, депутат-єдинорос Володимир Рєзніков є томським "мегабосом". Він зараз керує практично всіма комунікаціями у місті.

Також він є головою томського відділення партії "Єдина Росія".

Рєзніков – власник електрокомунікаційної компанії "Горсєть", яка раніше була державною. Депутат працював там директором, але якимось чином він зміг привласнити компанію.

За даними розслідування, усі гроші, які томівчани платять за світло та інтернет, йдуть тепер до кишені Рєзнікова та його партнерів, оминаючи міський бюджет.

Рєзнікову також належать мережі перукарень, горілчаний завод та інші підприємства.

Навальний про Новожилова

Також Навальний згадує ще одного депутата "Єдиної Росії" Кирила Новожилова. Єдинорос є власником томського водоканалу.

У 2011 році депутат провернув низку схем, сказано в розслідуванні.

Спочатку водоканал віддали французькій компанії. Але через офшорні фірми керував ним Новожилов. Зараз підприємство належить чеській компанії. Проте справжній власник лишився той самий – єдинорос Новожилов.

Окрім цього, в ролику згадуються й інші депутати "Єдиної Росії", які відхопили собі шматок влади. А також – колишній генпрокурор Росії Артем Чайка.

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Дивіться відео Навального про єдинороські схеми в Томську:

Коротко про отруєння Навального