Опублікували розслідування Навального про Томськ, зняте до отруєння: відео
Фонд боротьби з корупцією опублікував фільм-розслідування опозиціонера Олексія Навального, зняте до його отруєння. У відео політик проливає світло на схеми депутатів з "Єдиної Росії" у Томську.
Про що мовиться у розслідуванні Навального
Томськ тероризує справжня мафія комунальників, розповів Навальний у своєму розслідуванні. Зокрема, усі керівні посади на комунальних підприємствах Томська займають депутати-єдинороси. Саме через це, на думку Навального, жителі міста спонсорують партію “Єдина Росія“, коли платять за комуналку.
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Тутешня мафія захопила місто настільки, що всі томівчани змушені платити їй данину кожен день по багато-багато разів, хоча більшість навіть не підозрює про це,
– розповів Навальний.
У Томській міській думі з 37 депутатів 32 є єдиноросами. Навальний пояснює це тим, що у місті дуже низька явка на виборах – у минулому 2019 році всього 20%.
Навальний про Рєзнікова
- Як розповів Навальний, депутат-єдинорос Володимир Рєзніков є томським "мегабосом". Він зараз керує практично всіма комунікаціями у місті.
- Також він є головою томського відділення партії "Єдина Росія".
- Рєзніков – власник електрокомунікаційної компанії "Горсєть", яка раніше була державною. Депутат працював там директором, але якимось чином він зміг привласнити компанію.
- За даними розслідування, усі гроші, які томівчани платять за світло та інтернет, йдуть тепер до кишені Рєзнікова та його партнерів, оминаючи міський бюджет.
- Рєзнікову також належать мережі перукарень, горілчаний завод та інші підприємства.
Навальний про Новожилова
- Також Навальний згадує ще одного депутата "Єдиної Росії" Кирила Новожилова. Єдинорос є власником томського водоканалу.
- У 2011 році депутат провернув низку схем, сказано в розслідуванні.
- Спочатку водоканал віддали французькій компанії. Але через офшорні фірми керував ним Новожилов. Зараз підприємство належить чеській компанії. Проте справжній власник лишився той самий – єдинорос Новожилов.
Окрім цього, в ролику згадуються й інші депутати "Єдиної Росії", які відхопили собі шматок влади. А також – колишній генпрокурор Росії Артем Чайка.
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Дивіться відео Навального про єдинороські схеми в Томську:
Коротко про отруєння Навального
- 20 серпня Навальний летів після зйомки нового розслідування з Томська до Москви. У літаку йому раптово стало погано. Після екстреної посадки в Омську політика госпіталізували в реанімацію, він впав у кому.
- Соратники опозиціонера були впевнені, що його отруїли.
- Російські медики заявили, що в крові отрути не знайшли.
- Після тривалих переговорів з Кремлем, Навального все ж вдалось перевезти на лікування у німецьку клініку "Шаріте".
- Наразі опозиціонер перебуває в комі, але лікарі запевняють, що все ж його стан трішки покращився.
- Вже 2 вересня стало відомо, що Навального отруїли речовиною з групи "Новачок".