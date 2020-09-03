У Єврокомісії натякнули, що санкції через отруєння Навального будуть не скоро
У Єврокомісії заявили, що хочуть, аби винні в отруєнні російського опозиціонера були покарані. Втім там пояснили, що найближчим часом цього не буде, адже потрібно розслідування, яке доведе, хто саме за цим стоїть.
На нинішньому етапі немає розслідування, яке б вказало, хто відповідальний за напад на Олексія Навального. Про це заявив речник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Петер Стано, передає "Європейська правда".
До слова Отруєння Навального: США обіцяють запровадити нові санкції проти Росії
Ми в ЄС були дуже чіткими у своїй реакції – ми хочемо побачити, як відповідальні притягнуті до відповідальності. Та для цього має бути розпочате розслідування, і повинні бути результати,
– наголосив Петер Стано.
Він пояснив: поки не встановлено винних, зарано говорити про відповідальність. Відтак політик наголосив, що ЄС хоче бачити відкрити розслідування, яке б дало відповіді на всі питання.
"Нині в інтересах Росії почати розслідування незалежно від того, якими були попередні заяви щодо цього", – заявив речник ЄС, відзначивши, що напад трапився саме в Росії.
Він також натякнув, що стояти за нападом може російська влада, адже такий випадок непоодинокий. Петер Стано пригадав вбивства Анни Політковської, Сергія Магнітського й Бориса Нємцова.
Чи були у нас задовільні результати розслідування їх вбивств? Що ж, послужний список не дуже вдалий,
– резюмував Стано.
Коротко про отруєння Навального:
- Навальному стало погано 20 серпня під час перельоту з Томська до Москви. Літак екстрено посадили в Омську.
- Опозиціонера забрали до лікарні, він впав у кому.
- Соратники політика були переконані, що його отруїли. Однак російська експертиза не виявила отрути в організмі Навального.
- Після тривалих переговорів з Кремлем, друзям та родичам Навального вдалось його вивезти до Німеччини.
- Наразі політик перебуває на лікуванні у берлінській клініці "Шаріте". Стан опозиціонера трішки покращився, але він все ще в комі.
- Знову голосно заговорили про цю справу 2 вересня, коли німецькі лікарі дійшли до висновку: Олексія Навального отруїли речовиною з групи "Новачок".