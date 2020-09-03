У США заявили, що можуть запровадити нові санкції проти Росії через отруєння Олексія Навального. Напередодні в організмі російського позиціонера знайшли сліди отрути "Новачок".

США разом із союзниками планують провести розслідування, щоб притягнути винних в отруєнні до відповідальності. Про це повідомили у Раді нацбезпеки США у твітері.

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Ми будемо працювати з союзниками і міжнародною спільнотою, щоб притягнути до відповідальності тих, хто перебуває в Росії, куди б не привели докази, і обмежити фінансування їх зловмисної діяльності,

– наголосили в США.

Окрім цього, в Радбезі нагадали, що Росія і раніше використовувала паралітичну отруту "Новачок".

Навального отруїли "Новачком"

Лабораторія Бундесверу провела дослідження за запитом клініки "Шаріте", де перебуває Навальний. В результаті в крові опозиціонера виявили отруту "Новачок".

Що таке "Новачок"? Нервово-паралітична отрута, одна з найбільш токсичних у світі. Таку ж речовину виявили в організмі російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки. У 2018 році спецслужби Британії дослідили, що тільки Росія виробляла "Новачок" на двох заводах.

Німецький уряд "рішуче засудив" отруєння Навального. Російського посла вже викликали до МЗС Німеччини.

Отруєння Навального: що треба знати