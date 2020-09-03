Отруєння Навального: США обіцяють запровадити нові санкції проти Росії
У США заявили, що можуть запровадити нові санкції проти Росії через отруєння Олексія Навального. Напередодні в організмі російського позиціонера знайшли сліди отрути "Новачок".
США разом із союзниками планують провести розслідування, щоб притягнути винних в отруєнні до відповідальності. Про це повідомили у Раді нацбезпеки США у твітері.
До теми Покращення є, однак відновлення буде тривалим: що відомо про стан Навального
Ми будемо працювати з союзниками і міжнародною спільнотою, щоб притягнути до відповідальності тих, хто перебуває в Росії, куди б не привели докази, і обмежити фінансування їх зловмисної діяльності,
– наголосили в США.
Окрім цього, в Радбезі нагадали, що Росія і раніше використовувала паралітичну отруту "Новачок".
Навального отруїли "Новачком"
Лабораторія Бундесверу провела дослідження за запитом клініки "Шаріте", де перебуває Навальний. В результаті в крові опозиціонера виявили отруту "Новачок".
Що таке "Новачок"?Нервово-паралітична отрута, одна з найбільш токсичних у світі. Таку ж речовину виявили в організмі російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки. У 2018 році спецслужби Британії дослідили, що тільки Росія виробляла "Новачок" на двох заводах.
Німецький уряд "рішуче засудив" отруєння Навального. Російського посла вже викликали до МЗС Німеччини.
Отруєння Навального: що треба знати
- Навальному стало погано 20 серпня під час перельоту з Томська до Москви. Літак екстрено посадили в Омську.
- Опозиціонера забрали до лікарні, він впав у кому.
- Соратники політика були переконані, що його отруїли. Однак російська експертиза не виявила отрути в організмі Навального.
- Після тривалих переговорів з Кремлем, друзям та родичам Навального вдалось його вивезти до Німеччини.
- Наразі політик перебуває на лікуванні у берлінській клініці "Шаріте". Стан опозиціонера трішки покращився, але він все ще в комі.