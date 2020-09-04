Євросоюз закликав міжнародну спільноту спільно відреагувати на отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

У заяві високого представника від імені ЄС пояснили, що такий інцидент – неприпустимий, повідомляє "Європейська правда".

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Євросоюз висловив позицію, що застосування хімічної зброї – абсолютно неприйнятний крок за будь-яких обставин. Додали, що це серйозне порушення міжнародного права і міжнародних стандартів щодо прав людини.

У заяві закликали та спільного реагування на подію та наголосили, що ЄС залишає за собою право вживати відповідні дії,зокрема й обмежувальні заходи". Також у заяві закликали російський уряд зробити все можливе, щоб розслідування було прозорим, а винних точно притягнули до відповідальності.

Безкарність неприпустима,

– вказано у заяві.

Європейський союз також закликав Російську Федерацію співпрацювати з Організацією із заборони хімічної зброї. У такий спосіб буде забезпечено неупереджене міжнародне розслідування отруєння.

Отруєння Навального: коротко