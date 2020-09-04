Безкарність неприпустима: ЄС закликав міжнародну спільноту відреагувати на отруєння Навального
Євросоюз закликав міжнародну спільноту спільно відреагувати на отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.
У заяві високого представника від імені ЄС пояснили, що такий інцидент – неприпустимий, повідомляє "Європейська правда".
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Євросоюз висловив позицію, що застосування хімічної зброї – абсолютно неприйнятний крок за будь-яких обставин. Додали, що це серйозне порушення міжнародного права і міжнародних стандартів щодо прав людини.
У заяві закликали та спільного реагування на подію та наголосили, що ЄС залишає за собою право вживати відповідні дії,зокрема й обмежувальні заходи". Також у заяві закликали російський уряд зробити все можливе, щоб розслідування було прозорим, а винних точно притягнули до відповідальності.
Безкарність неприпустима,
– вказано у заяві.
Європейський союз також закликав Російську Федерацію співпрацювати з Організацією із заборони хімічної зброї. У такий спосіб буде забезпечено неупереджене міжнародне розслідування отруєння.
Отруєння Навального: коротко
- 20 серпня Олексій Навальний летів з Томська до Москви. На борту йому раптово стало погано, тому літак екстрено посадили в Омську. Політика госпіталізували в реанімацію, він впав у кому.
- Соратники опозиціонера одразу були впевнені, що його отруїли. Попри це, російські медики заявили, що в крові отрути не знайшли.
- Навального не одразу дозволили перевезти на лікування у німецьку клініку "Шаріте", як цього вимагала його дружина. Однак після тривалих переговорів з Кремлем, Навального все ж вдалось вивезти за кордон.
- Наразі стан опозиціонера трішки покращився, але він все ще в комі.
- Вже 2 вересня стало відомо, що німецькі лікарі дійшли до висновку: Олексія Навального отруїли речовиною з групи "Новачок".