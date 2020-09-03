Німеччина відреагувала на звинувачення Лукашенка щодо фальсифікації отруєння Навального
Нещодавно Олександр Лукашенко сказав, що заява канцлерки Німеччини Ангели Меркель про отруєння Навального нібито фейкова. У ФРН вже встигли відповісти на таке звинувачення президента Білорусі.
В уряді Німеччини наголосили, що слова Лукашенка не відповідають дійсності. Про це представник німецького уряду сказав в коментарі російському виданню "ТАСС".
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"Твердження пана Лукашенка, очевидно, є неправдою", – наголосив представник уряду.
Він також зазначив, що до попередніх заяв Меркель та інших політиків щодо Навального "немає що додати".
Що відомо про гучну заяву Лукашенка?Олександр Лукашенко переконував, що спецслужбам його країни начебто вдалося перехопити розмову керівників Польщі та Німеччини щодо отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.
Крім того, німецька канцлерка заявила, що отруєнням опозиціонеру Кремль хотів закрити рота.
Отруєння Олексія Навального: що треба знати
- Під час польоту з Томська до Москви 20 серпня Олексію Навальному стало погано. Літак екстрено посадили в Омську. Політика госпіталізували в реанімацію, він впав у кому.
- Соратники опозиціонера вважають, що його отруїли.
- Спочатку російські медики говорили, що знайшли в організмі Навального небезпечний хімічний компонент. Однак потім змінили свою думку, сказавши, що в крові отрути не знайдено.
- Омські лікарі діагностували у Навального порушення обміну речовин.
- Після довгих переговорів опозиціонера таки вдалось вивезти на лікування до Берліна.
- У Німеччині Навальний перебуває як гість Ангели Меркель. Так російський опозиційний політик отримав охорону та захист з боку німецької влади.
- Згодом у німецькій клініці "Шаріте" заявили, що політика таки отруїли певною речовиною. Російські медики на це відповіли, що клінічна картина отруєння цією речовиною під час надходження політика до Омської клініки була відсутньою. Також вони не виявили судомних або синтетичних отрут.
- Міжнародна спільнота обурена фактом отруєння Олексія Навального. Зокрема, США разом із союзниками планують провести розслідування, щоб притягнути винних в отруєнні до відповідальності. Також Вашингтон пообіцяв запровадити санкції проти Росії. Водночас російського посла у Німеччині викликали для пояснень у МЗС країни.