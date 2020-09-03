Нещодавно Олександр Лукашенко сказав, що заява канцлерки Німеччини Ангели Меркель про отруєння Навального нібито фейкова. У ФРН вже встигли відповісти на таке звинувачення президента Білорусі.

В уряді Німеччини наголосили, що слова Лукашенка не відповідають дійсності. Про це представник німецького уряду сказав в коментарі російському виданню "ТАСС".

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"Твердження пана Лукашенка, очевидно, є неправдою", – наголосив представник уряду.

Він також зазначив, що до попередніх заяв Меркель та інших політиків щодо Навального "немає що додати".

Що відомо про гучну заяву Лукашенка? Олександр Лукашенко переконував, що спецслужбам його країни начебто вдалося перехопити розмову керівників Польщі та Німеччини щодо отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.



Крім того, німецька канцлерка заявила, що отруєнням опозиціонеру Кремль хотів закрити рота.

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