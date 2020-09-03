Президент Білорусі Олександр Лукашенко переконує, що спецслужбам його країни начебто вдалося перехопити розмову керівників Польщі та Німеччини щодо отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Гучна заява Лукашенка щодо отруєння Навального

Про це він повідомив під час зустрічі з російським прем’єром Михайлом Мішустіним 3 вересня. Його слова передають російські інформаційні ресурси, зокрема "РИА Новости".

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Відповідно до вищезазначених перемовин Варшави та Берліна, заява канцлера Німеччини Ангели Меркель про отруєння Навального нібито є фальсифікацією.

За словами Лукашенка, він має ці розмови та найближчим часом планує їх передати російській стороні.

Що цьому передувало

Напередодні німецький уряд оприлюднив результати експертизи щодо отруєння Навального. Її зробила лабораторія Бундесверу за запитом клініки "Шаріте". У результаті в організмі опозиціонера виявили сліди отрути з групи "Новичок". У Росії традиційно все заперечують. Зокрема, речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що німецький уряд не інформував Кремль про ці результати дослідження. Крім того, за даними російських ЗМІ, аналіз біологічних рідин в організмі Навального нібито проводив московський Науковий інститут імені Скліфосовського. І російські фахівці отруйних речовин з групи фосфорорганічних сполук, до яких відносяться "Новачок", там не знайшли.

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Отруєння Олексія Навального: головне

20 серпня під час польоту з Томська до Москви Олексію Навальному стало погано . Літак екстрено посадили в Омську.

. Літак екстрено посадили в Омську. Політика госпіталізували в реанімацію, він впав у кому.

Соратники опозиціонера вважають, що його отруїли.

Спочатку російські медики говорили, що знайшли в організмі Навального небезпечний хімічний компонент. Однак потім змінили свою думку, сказавши, що в крові отрути не знайдено.

Омські лікарі діагностували у Навального порушення обміну речовин.

Після довгих переговорів опозиціонера таки вдалось вивезти на лікування до Берліна .

. У Німеччині Навальний перебуває як гість Ангели Меркель . Таким чином російський опозиційний політик отримав охорону та захист з боку німецької влади.

як гість Ангели Меркель Згодом у німецькій клініці "Шаріте" заявили, що політика отруїли речовиною, що входить в групу інгібіторів холінестерази.

німецькій клініці "Шаріте" заявили, що Російські медики на це відповіли, що клінічна картина отруєння цією речовиною під час надходження політика до Омської клініки була відсутньою. Також вони не виявили судомних або синтетичних отрут.

Також вони не виявили судомних або синтетичних отрут. Міжнародна спільнота – обурена фактом отруєння Олексія Навального. Зокрема, США разом із союзниками планують провести розслідування, щоб притягнути винних в отруєнні до відповідальності. Вашингтон пообіцяв запровадити санкції проти Росії. Водночас російського посла у Німеччині викликали для пояснень у МЗС країни. ТакожВодночас російського посла у Німеччині викликали для пояснень у МЗС країни.