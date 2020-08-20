Перед можливим отруєнням російський опозиціонер Олексій Навальний взяв склянку з чаєм з рук свого помічника. Мовиться про співробітника ФБК Іллю Пахомова.

Це видно на відеозаписі з камер спостереження з аеропорту в Томську. Про це повідомляє телеграм-канал Mash.

Важливо Олексій Навальний перебуває у глибокій комі через ймовірне отруєння: все, що відомо

На відеозаписах видно, як Навальний сів за столик без напою. Трохи пізніше стакан з чаєм приніс його помічник Ілля Пахомов.

Російські ЗМІ кажуть, що це свідчить про те, що за стійкою закладу ніхто не міг знати про те, для кого замовляють чай.

Як Навальний отримав склянку з чаєм в аеропорту Томська: дивіться відео

Ймовірне отруєння Навального: що відомо

Навальний летів літаком з Томська до Москви вранці 20 серпня. На борту літака йому стало зле, очевидці-пасажири навіть поширили відео, на якому чути голосний стогін чоловіка.

Літак екстрено посадили в Омську, де політика госпіталізували. Навальний перебуває у реанімації в комі, його підключили до апарату ШВЛ.

Дружина Навального Юлія прибула в омську лікарню. Її супроводжували директор Фонду боротьби з корупцією Іван Жданов та лікарка Анастасія Васильєва.

За словами соратників опозиціонера, найімовірніше, його отруїли. При цьому вони наголошують, що Навальний лише випив чаю перед вильотом.

Ймовірно, йому могли щось підсипати у напій.

Зверніть увагу! У Росії вважають, що ситуація з Навальним схожа на отруєння журналістки Анни Політковської у 2004 році. Їй теж стало зле на борту літака, коли вона летіла в Беслан, аби взяти участь у перемовинах із терористами, що захопили школу. Тоді Політковську вдалося врятувати, її вивели із коми, а доліковувалась вона у США.

Реакція світу

Спершу на ймовірне отруєння російського опозиціонера відреагували у Європі. Так, у Литві, Естонії та Польщі стурбовані інформацією про можливе отруєння Олексія Навального.

Тим часом в ЄС у разі підтвердження цього факту закликають Росію розпочати розслідування та притягнути винних до відповідальності.