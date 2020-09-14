Незалежні лабораторії Франції та Швеції підтвердили отруєння Олексія Навального речовинами з групи "Новачок". Натомість в російських медіа вже активно просувається ідея, що опозиціонера отруїли саме представники інших країн.

Хоча спочатку в Росії наголошували на тому, що нічого не знають про отруєння. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив російський журналіст Ігор Яковенко.

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"Кремль перейшов до другої стадії своєї брехні. На першій вони говорили, що нічого про це не знають. То тепер розмова до того - "а, може, це ви й отруїли", – наголосив він.

Відтак цілком імовірно, що такою й буде офіційна позиція Кремля щодо цієї ситуації. Адже такі ідеї вже поширюються у засобах масової інформації.

На думку журналіста, єдина можлива реакція з боку Заходу – паливно-енергетичне ембарго, яке почнеться з блокування "Північного потоку-2".

Мені здається, що вперше протягом довгого часу така можливість є. Це буде серйозна відповідь на тотальне беззаконня фашистського режиму,

– відзначив він.

Про місцеві вибори в Росії

Напередодні по всій Росії пройшли місцеві вибори. Координатори штабів Олексія Навального у Новосибірську і Томську здобули перемогу в цих містах

Однак Ігор Яковенко зауважив, що це невелика перемога. Однак її не потрібно якось переоцінювати. Втім додав: те, що керівники штабів Навального стали депутатами місцевого законодавчого зібрання – це хороші новини. Це свідчить про якусь легітимізацію цієї структури.

Я не став би перебільшувати результати цього голосування для опозиції. Тому що з 18 губернаторських виборів фактично всюди з великою перевагою перемогли "єдинороси",

– пояснив він.

Журналіст розповів, що під час виборів не було особливого спротиву, адже жоден справді серйозний кандидат на ці вибори не був допущений. Крім цього, сила опозиції була недостатньою. Причиною стало те, Навального вдалося вивести з політичного поля.

"Головний результат , що партія влади може вигравати лише завдяки тотальній зачистці кандидатів опозиційних і фальсифікації", – зазначив він.