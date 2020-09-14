Отруєння Навального: Кремль перейшов до другої стадії брехні, – російський журналіст
Незалежні лабораторії Франції та Швеції підтвердили отруєння Олексія Навального речовинами з групи "Новачок". Натомість в російських медіа вже активно просувається ідея, що опозиціонера отруїли саме представники інших країн.
Хоча спочатку в Росії наголошували на тому, що нічого не знають про отруєння. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив російський журналіст Ігор Яковенко.
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"Кремль перейшов до другої стадії своєї брехні. На першій вони говорили, що нічого про це не знають. То тепер розмова до того - "а, може, це ви й отруїли", – наголосив він.
Відтак цілком імовірно, що такою й буде офіційна позиція Кремля щодо цієї ситуації. Адже такі ідеї вже поширюються у засобах масової інформації.
На думку журналіста, єдина можлива реакція з боку Заходу – паливно-енергетичне ембарго, яке почнеться з блокування "Північного потоку-2".
Мені здається, що вперше протягом довгого часу така можливість є. Це буде серйозна відповідь на тотальне беззаконня фашистського режиму,
– відзначив він.
Про місцеві вибори в Росії
Однак Ігор Яковенко зауважив, що це невелика перемога. Однак її не потрібно якось переоцінювати. Втім додав: те, що керівники штабів Навального стали депутатами місцевого законодавчого зібрання – це хороші новини. Це свідчить про якусь легітимізацію цієї структури.
Я не став би перебільшувати результати цього голосування для опозиції. Тому що з 18 губернаторських виборів фактично всюди з великою перевагою перемогли "єдинороси",
– пояснив він.
Журналіст розповів, що під час виборів не було особливого спротиву, адже жоден справді серйозний кандидат на ці вибори не був допущений. Крім цього, сила опозиції була недостатньою. Причиною стало те, Навального вдалося вивести з політичного поля.
"Головний результат , що партія влади може вигравати лише завдяки тотальній зачистці кандидатів опозиційних і фальсифікації", – зазначив він.
Отруєння Олексія Навального: що відомо
- Навальному стало погано 20 серпня під час перельоту з Томська в Москву. У Томську він знімав відеорозслідування корупції серед депутатів "Єдиної Росії". Політика госпіталізували, а пізніше він впав у кому.
- Російські лікарі відкинули версію отруєння. Вони сказали, що буцімто аналіз крові Навального не виявив слідів отрути.
- У Росії запевняють, що однією з причин різкого погіршення стану здоров'я Навального є порушення обміну речовин в організмі.
- Після численних прохань дружини та прихильників, опозиціонера вивезли на лікування до Берліна.
- До Німеччини Навального запросила Ангела Меркель. Так опозиціонер отримав охорону та захист з боку німецької влади.
- Німецькі лікарі оголосили, що політика отруїли нервово-паралітичною речовиною групи "Новачок".
- У ЗМІ з’явилась інформація про те, що Навальний вийшов з коми 8 вересня.