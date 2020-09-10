За інформацією німецьких журнлістів, опозиціонер Олексій Навальний начебто повністю прийшов до тями. Це нібито трапилося у вівторок, 8 вересня, після того, як його вивели з медичної коми. Представники політика закликали не поспішати з висновками.

Стан здоров'я Олексія Навального кращий, ніж можна було б очікувати в такій ситуації. Про це пише The Insider у спільному матеріалі з Bellingcat і Der Spiegel.

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Стан Навального

Як зазначається в матеріалі, Олексій Навальний навіть зміг пригадати події, що були до його отруєння. Зокрема й те, як йому стало зле в туалеті літака.

На думку лікарів, фізично російському опозиціонеру вдасться відновитися щонайменше на 90%, а психічно він вже відновився практично повністю.

Лікарі вважають, що Навальний вижив тільки завдяки швидкій реакції пілотів, які вирішили посадити літак в Омську, а також тому, що атропін він отримав ще в аеропорту.

Як на цю публікацію відреагували в Навального

Речниця Олексія Навального Кіра Ярмиш прокоментувала інформацію про те, що російський опозиціонер вже повністю прийшов до тями після отруєння.

У себе в твітері вона зазначила, що стаття "сильно перебільшена і містить чимало фактичних неточностей".

Навальному підсилять охорону

Охорону госпіталю посилили після того, як Навальний прийшов до тями. Нині для зустрічі з Навальним треба подолати три кордони охорони.

Вищий рівень безпеки "червона загроза" ввели вчора саме після того, як стало ясно, що опозиціонер усе пам'ятає, що робить його положення більш небезпечним.

Німецькі спецслужби готуються не лише до фізичних погроз, а й до "дезінформаційного шторму", включаючи спроби дискредитувати клініку "Шаріте".

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