Дані щодо отруєння Олексія Навального відправили в Організацію по забороні хімічної зброї. Таку інформацію повідомило міністерство оборони Німеччини.

Також зазначили, що Берлін не планує передавати дані Росії, адже країна і так є членом OPCW (Організацію по забороні хімічної зброї – 24 канал). Таку інформацію оприлюднило видання Der Standard.

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Мартіна Фіц, яка є офіційною представницею кабінету міністрів Німеччини, повідомила, що інформація, яка зараз потрібна, є у Росії, а не у Німеччини.

Що відомо про Організацію по забороні хімічної зброї

OPCW — міжнародна організація, яка створена в 1997 році за підтримки ООН. Штаб-квартира розташована в Гаазі, Нідерланди.

Головні завдання:

Забезпечення контролю за дотриманням заборони на використання хімічної зброї.

Ліквідація його запасів.

Допомога державам у забезпеченні захисту від хімічної зброї.

Забезпечення нерозповсюдження хімічної зброї.

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Отруєння Олексія Навального: головне

► 20 серпня російський опозиціонер летів з Томська до Москви, у літаку йому стало погано. Після екстреної посадки в Омську політика госпіталізували, він впав у кому.

► Російські медики заявляли, що не знайшли в аналізах Навального отрути. А причина такого стану, на їхню думку, була в порушеному обміні речовин.

► 22 серпня політика перевезли на лікування у німецьку клініку "Шаріте".

► 2 вересня німецькі лікарі разом з експертами з Бундесверу оголосили, що опозиціонера отруїли "Новачком".

► Нещодавно Навальний вийшов з коми та почав реагувати на оточення. Однак говорити про те, наскільки сильно отруєння вплинуло на організм – наразі зарано.