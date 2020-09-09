Навального однозначно отруїли "Новачком", – віцеканцлер Німеччини
Віцеканцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що замах на російського опозиціонера Олексія Навального безсумнівно здійснили за допомогою речовини з групи "Новачок". Крім того, Берлін очікує від Москви співпраці щодо ситуації з політиком.
Сумнівів, чим отруїли російського опозиціонера Олексія Навального, немає, заявив під час виступу в Бундестазі віцеканцлер Німеччини Олаф Шольц, пишуть "РИА Новости".
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Це тяжкий злочин, і ми абсолютно впевнені в тому, що цей напад було зроблено з використанням речовини з групи отрут "Новачок",
– зазначив Шольц.
Він наголосив, що Берлін закликає Москву співпрацювати щодо ситуації з Навальним та очікує проведення розслідування.
Нагадаємо, нещодавно лікарі з німецької клініки "Шаріте", де перебуває Навальний, підтвердили факт отруєння опозиціонера "Новачком".
Що таке отрута "Новачок"?Це група фосфорорганічних отруйних речовин нервово-паралітичної дії. СРСР розробляв її у 1970-их та 1980-их роках.
До групи "Новачок" входить більше сотні різних за структурою отруйних речовин. Найнебезпечнішими з них вважаються "новачок-5" і "новачок-7". Вони у вісім разів перевершують по токсичності газ VX – найбільш отруйну з усіх штучно синтезованих людиною речовин.
"Новачок" вражає нервову систему, в результаті жертва не може дихати і відчуває сильний біль.
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Отруєння Олексія Навального: що треба знати
- 20 серпня російський опозиціонер летів з Томська до Москви, у літаку йому стало погано. Після екстреної посадки в Омську політика госпіталізували, він впав у кому.
- Російські медики заявляли, що не знайшли в аналізах Навального отрути. А причина такого стану, на їхню думку, була в порушеному обміні речовин.
- Згодом політика перевезли на лікування у німецьку клініку "Шаріте".
- Нещодавно Навальний вийшов з коми та почав реагувати на оточення. Однак говорити про те, наскільки сильно отруєння вплинуло на організм – наразі зарано.