Віцеканцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що замах на російського опозиціонера Олексія Навального безсумнівно здійснили за допомогою речовини з групи "Новачок". Крім того, Берлін очікує від Москви співпраці щодо ситуації з політиком.

Сумнівів, чим отруїли російського опозиціонера Олексія Навального, немає, заявив під час виступу в Бундестазі віцеканцлер Німеччини Олаф Шольц, пишуть "РИА Новости".

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Це тяжкий злочин, і ми абсолютно впевнені в тому, що цей напад було зроблено з використанням речовини з групи отрут "Новачок",

– зазначив Шольц.

Він наголосив, що Берлін закликає Москву співпрацювати щодо ситуації з Навальним та очікує проведення розслідування.

Нагадаємо, нещодавно лікарі з німецької клініки "Шаріте", де перебуває Навальний, підтвердили факт отруєння опозиціонера "Новачком".

Що таке отрута "Новачок"? Це група фосфорорганічних отруйних речовин нервово-паралітичної дії. СРСР розробляв її у 1970-их та 1980-их роках.



До групи "Новачок" входить більше сотні різних за структурою отруйних речовин. Найнебезпечнішими з них вважаються "новачок-5" і "новачок-7". Вони у вісім разів перевершують по токсичності газ VX – найбільш отруйну з усіх штучно синтезованих людиною речовин.



"Новачок" вражає нервову систему, в результаті жертва не може дихати і відчуває сильний біль.

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