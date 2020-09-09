Через отруєння Навального: Франція скасувала важливу зустріч з російськими міністрами
У МЗС Франції перенесли на невизначений термін засідання спільної з Росією Ради співробітництва з питань безпеки. Імовірно, це сталося через скандал з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального.
Цю інформацію підтвердила представниця МЗС Франції Аньєс фон дер Мюль, повідомляє Deutsche Welle.
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Засідання було заплановано на 14 вересня. Нову дату французи не запропонували. Деталей щодо причин скасування двосторонньої зустрічі в МЗС Франції не назвали.
Як лідери Євросоюзу реагують на отруєння Навального
- Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що Євросоюз має виробити спільну відповідь на отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.
- Голова комітету Бундестагу з питань зовнішньої політики Норберт Реттген додав, що Німеччина та Франція повинні припинити діяти поодинці у відносинах з Росією. Політик закликав Францію більше не покладатися на двостороннє стратегічне партнерство з Росією, а Німеччину, яка раніше схвалила будівництво газопроводу "Північний потік – 2", відмовитися від нього.
Отруєння Олексія Навального: що треба знати
- 20 серпня російський опозиціонер летів з Томська до Москви, у літаку йому стало погано. Після екстреної посадки в Омську політика госпіталізували, він впав у кому.
- Російські медики заявляли, що отрути не знайшли в аналізах Навального.
- Згодом політика перевезли на лікування у німецьку клініку "Шаріте". 2 вересня там заявили, що Навального отруїли речовиною з групи "Новачок".
- Зараз Олексій Навальний у стабільному стані, його вивели з коми, він реагує на оточення. Однак говорити про те, наскільки сильно отруєння вплинуло на організм – наразі зарано.