У Франції бойкотують засідання з росіянами / dpa

У МЗС Франції перенесли на невизначений термін засідання спільної з Росією Ради співробітництва з питань безпеки. Імовірно, це сталося через скандал з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального.