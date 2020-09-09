Отруєння Навального: країни G7 зробили спільну заяву з вимогами до Росії
Міністри закордонних справ країн "Великої сімки" (Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії й США) спільно з Високим представником ЄС заявили про найрішучіше засудження отруєння Олексія Навального.
Причому у тексті заяви, опублікованому на офіційному сайті Держдепу США, факт отруєння російського опозиціонера Навального назвали підтвердженим. А Росію закликали негайно знайти винних та покарати їх.
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Окремо G7 наголосила:
- Навального отруїли речовиною з групи "Новачок", яку розробили в Росії, але ж будь-яке застосування хімічної зброї будь-де та будь-коли – неприйнятне і суперечить міжнародним нормам.
Тому Росію закликали негайно:
- Повноцінно й прозоро встановити того, "хто відповідає за цей огидний напад з отруєнням, і, з огляду на зобов'язання Росії по Конвенції про хімічну зброю, притягнути винних до відповідальності".
Напад на Навального, як додали у заяві "Великої сімки", є серйозним ударом по демократії й праві людини висловлювати власну думку в Росії. Натомість насправді громадянське суспільство в Росії потребує підтримки.
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Отруєння Навального: коротко
- 20 серпня російський опозиціонер летів з Томська до Москви, у літаку йому стало погано.
- Після екстреної посадки в Омську політика госпіталізували, він впав у кому.
- Соратники опозиціонера впевнені, що того отруїли.
- Російські медики кажуть, що отрути не знайшли в аналізах Навального.
- Згодом політика перевезли на лікування у німецьку клініку "Шаріте".
- 2 вересня там заявили, що Навального отруїли речовиною з групи "Новачок".