Міністри закордонних справ країн "Великої сімки" (Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії й США) спільно з Високим представником ЄС заявили про найрішучіше засудження отруєння Олексія Навального.

Причому у тексті заяви, опублікованому на офіційному сайті Держдепу США, факт отруєння російського опозиціонера Навального назвали підтвердженим. А Росію закликали негайно знайти винних та покарати їх.

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Окремо G7 наголосила:

Навального отруїли речовиною з групи "Новачок", яку розробили в Росії, але ж будь-яке застосування хімічної зброї будь-де та будь-коли – неприйнятне і суперечить міжнародним нормам.

Тому Росію закликали негайно:

Повноцінно й прозоро встановити того, "хто відповідає за цей огидний напад з отруєнням, і, з огляду на зобов'язання Росії по Конвенції про хімічну зброю, притягнути винних до відповідальності".

Напад на Навального, як додали у заяві "Великої сімки", є серйозним ударом по демократії й праві людини висловлювати власну думку в Росії. Натомість насправді громадянське суспільство в Росії потребує підтримки.

До слова, після того, як стало відомо, що Навального справді отруїли, у Німеччині вперше пригрозили Росії зміною позицій щодо будівництва "Північного потоку-2". А Трамп відразу підтримав цю ідею.

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20 серпня російський опозиціонер летів з Томська до Москви, у літаку йому стало погано.

Після екстреної посадки в Омську політика госпіталізували, він впав у кому.

Соратники опозиціонера впевнені, що того отруїли.

Російські медики кажуть, що отрути не знайшли в аналізах Навального.

Згодом політика перевезли на лікування у німецьку клініку "Шаріте".

2 вересня там заявили, що Навального отруїли речовиною з групи "Новачок".

Зараз Олексій Навальний у стабільному стані, його вивели з коми, він реагує на оточення. Однак говорити про те, наскільки сильно отруєння вплинуло на організм – наразі зарано.