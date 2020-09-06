Через отруєння Навального Німеччина вперше пригрозила Росії "Північним потоком-2"
Німеччина, яка протягом усього часу будівництва газопроводу "Північний потік-2" підтримувала його, схоже, може змінити свою позицію. Підставами для цього є отруєння Олексія Навального, можлива участь у ньому Кремля й спроби уникнути розслідування.
Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас посилює тиск на Москву, щоб спонукати її до повноцінного розслідування отруєння російського опозиціонера, пише DW, посилаючись на його інтерв'ю Bild am Sonntag.
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Я сподіваюся, що росіяни не змусять нас змінити свою позицію щодо "Північного потоку-2",
– коротко й лаконічно заявив Маас.
Водночас він визнав, що будівництво цього газопроводу зашкодить не лише Росії, а й німецьким і європейським компаніям, які беруть участь у будівництві чи розраховують на російський газ.
"У проєкті "Північний потік-2" задіяні понад 100 компаній з дванадцяти європейських країн, приблизно половина з яких – з Німеччини", – зауважив міністр.
Резюмуючи, очільник німецького дипломатичного відомства пояснив, що "Північний потік-2" – не єдиний можливий шлях тиску на Росію в цьому питанні.
Чому це важливо:
- Передовсім це надзвичайно важливо для України, яка через "Північний потік-2" ризикує втратити значну частину доходів, що отримує за транспортування газу.
- Раніше проти газопроводу виступали Україна, Польща, США й країни Балтії. Інші європейські держави на чолі з Німеччиною і Францією його активно підтримували, оскільки бачили в цьому вигоду для свого бізнесу.
- Втім тепер через отруєння Олексія Навального Росія ризикує відвернути від себе увесь світ не лише в політичному, а й в економічному плані.