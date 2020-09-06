Німеччина, яка протягом усього часу будівництва газопроводу "Північний потік-2" підтримувала його, схоже, може змінити свою позицію. Підставами для цього є отруєння Олексія Навального, можлива участь у ньому Кремля й спроби уникнути розслідування.

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас посилює тиск на Москву, щоб спонукати її до повноцінного розслідування отруєння російського опозиціонера, пише DW, посилаючись на його інтерв'ю Bild am Sonntag.

До слова Заохочення політики Путіна: в Бундестазі закликали зупинити будівництво "Північного потоку-2"

Я сподіваюся, що росіяни не змусять нас змінити свою позицію щодо "Північного потоку-2",

– коротко й лаконічно заявив Маас.

Водночас він визнав, що будівництво цього газопроводу зашкодить не лише Росії, а й німецьким і європейським компаніям, які беруть участь у будівництві чи розраховують на російський газ.

"У проєкті "Північний потік-2" задіяні понад 100 компаній з дванадцяти європейських країн, приблизно половина з яких – з Німеччини", – зауважив міністр.

Резюмуючи, очільник німецького дипломатичного відомства пояснив, що "Північний потік-2" – не єдиний можливий шлях тиску на Росію в цьому питанні.

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