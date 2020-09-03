Глава комітету Бундестагу з питань зовнішньої політики Норберт Реттген закликав відмовитися від завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2". На його думку, це сприяє заохоченню політики Путіна.

Таким чином політик відреагував на заяву уряду Німеччини про виявлення в крові Олексія Навального отрути типу "Новічок". Про це повідомляє DW.

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Він додав, що ситуація навколо Навального виходить за межі німецько-російських відносин і вимагає єдиної європейської жорсткої відповіді.

"Перегляду потребує буквально все", – наголосив політик, згадавши, зокрема, газові поставки і відмову від завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Ми знову зіткнулися з жорстокою і людиноненависницькою реальністю путінського режиму,

– наголосив Реттген.

Яка позиція в Меркель

У канцлерки ФРН немає сумнівів в результаті експертизи. За її словами, тепер Кремлю доведеться відповісти на складні питання. Вона також наголосила, що Навального хотіли змусити замовчати.

Водночас канцлерка Німеччини переконана, що газопровід "Північний потік-2" треба добудувати, попри санкції США – чинні чи потенційні. Ці санкції офіційний Берлін вважає протизаконними.

Що відомо про "Північний потік-2"

Росія на 93% добудувала газопровід Nord Stream 2. Він потрібен РФ для того, щоб здійснювати постачання газу до ЄС в обхід України.

У разі завершення будівництва "Північного потоку-2" Росія отримає можливість постачати весь свій газ до Європи, не користуючись послугами української газотранспортної системи.

Це призведе до втрати Україною доходів від транзиту газу у декілька мільярдів доларів на рік.

Зараз роботи щодо спорудження газопроводу тимчасово зупинили через санкції США щодо європейських підрядників, які набули чинності у грудні 2019 року. Однак Росія вже заявила про намір добудувати газопровід до кінця 2020 року.

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