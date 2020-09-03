Заохочення політики Путіна: в Бундестазі закликали зупинити будівництво "Північного потоку-2"
Глава комітету Бундестагу з питань зовнішньої політики Норберт Реттген закликав відмовитися від завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2". На його думку, це сприяє заохоченню політики Путіна.
Таким чином політик відреагував на заяву уряду Німеччини про виявлення в крові Олексія Навального отрути типу "Новічок". Про це повідомляє DW.
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Він додав, що ситуація навколо Навального виходить за межі німецько-російських відносин і вимагає єдиної європейської жорсткої відповіді.
"Перегляду потребує буквально все", – наголосив політик, згадавши, зокрема, газові поставки і відмову від завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2".
Ми знову зіткнулися з жорстокою і людиноненависницькою реальністю путінського режиму,
– наголосив Реттген.
Яка позиція в Меркель
- У канцлерки ФРН немає сумнівів в результаті експертизи. За її словами, тепер Кремлю доведеться відповісти на складні питання. Вона також наголосила, що Навального хотіли змусити замовчати.
- Водночас канцлерка Німеччини переконана, що газопровід "Північний потік-2" треба добудувати, попри санкції США – чинні чи потенційні. Ці санкції офіційний Берлін вважає протизаконними.
Що відомо про "Північний потік-2"
- Росія на 93% добудувала газопровід Nord Stream 2. Він потрібен РФ для того, щоб здійснювати постачання газу до ЄС в обхід України.
- У разі завершення будівництва "Північного потоку-2" Росія отримає можливість постачати весь свій газ до Європи, не користуючись послугами української газотранспортної системи.
- Це призведе до втрати Україною доходів від транзиту газу у декілька мільярдів доларів на рік.
- Зараз роботи щодо спорудження газопроводу тимчасово зупинили через санкції США щодо європейських підрядників, які набули чинності у грудні 2019 року. Однак Росія вже заявила про намір добудувати газопровід до кінця 2020 року.
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