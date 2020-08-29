Ми не повинні збільшувати залежність від РФ, – Макрон має сумніви щодо "Північного потоку-2"
Президент Франції Еммануель Макрон у розмові з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель висловив побоювання, що російський трубопровід збільшить залежність Європи від поставок російського газу.
Макрон зазначив, що канцлерка Німеччини знає про сумніви Францію щодо "Північного потоку-2". Про це повідомляє французька газета Le Monde.
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Натомість Німеччина наполягає, що "Північний потік-2" є суто економічним проєктом та повинен бути завершений.
Я не думаю, що підхід, який ми повинні мати стосовно Росії, повинен бути наївним. І я не думаю, що він повинен збільшувати нашу залежність від Росії. Це завжди живило мої сумніви щодо проєкту "Північний потік-2",
– сказав Макрон.
Зауважимо, що Німеччина має чітку позицію щодо будівництва газопроводу "Північний потік-2". І попри отруєння російського опозиціонера Олексія Навального, Меркель наголосила, що трубопровід має бути добудований.
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Меркель також нагадала офіційну позицію уряду Німеччини, за якою Берлін вважає екстериторіальними санкції США щодо газопроводу і не приймає їх.
Що відомо про "Північний потік-2"
- Росія на 93% добудувала газопровід Nord Stream 2. Він потрібен РФ для того, щоб здійснювати постачання газу до ЄС в обхід України.
- У разі завершення будівництва "Північного потоку-2" Росія отримає можливість постачати весь свій газ до Європи, не користуючись послугами української газотранспортної системи.
- Це призведе до втрати Україною доходів від транзиту газу у декілька мільярдів доларів на рік.
- Зараз роботи щодо спорудження газопроводу тимчасово зупинили через санкції США щодо європейських підрядників, які набули чинності у грудні 2019 року. Однак Росія вже заявила про намір добудувати газопровід до кінця 2020 року.