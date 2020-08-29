Президент Франції Еммануель Макрон у розмові з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель висловив побоювання, що російський трубопровід збільшить залежність Європи від поставок російського газу.

Макрон зазначив, що канцлерка Німеччини знає про сумніви Францію щодо "Північного потоку-2". Про це повідомляє французька газета Le Monde.

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Натомість Німеччина наполягає, що "Північний потік-2" є суто економічним проєктом та повинен бути завершений.

Я не думаю, що підхід, який ми повинні мати стосовно Росії, повинен бути наївним. І я не думаю, що він повинен збільшувати нашу залежність від Росії. Це завжди живило мої сумніви щодо проєкту "Північний потік-2",

– сказав Макрон.

Зауважимо, що Німеччина має чітку позицію щодо будівництва газопроводу "Північний потік-2". І попри отруєння російського опозиціонера Олексія Навального, Меркель наголосила, що трубопровід має бути добудований.

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Меркель також нагадала офіційну позицію уряду Німеччини, за якою Берлін вважає екстериторіальними санкції США щодо газопроводу і не приймає їх.