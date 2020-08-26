Канцлерка Німеччини стала більш жорстко висловлюватися щодо Росії. Почалося це після ймовірного отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Bloomberg пише, що Ангела Меркель незадоволена реакцією Володимира Путіна на згадану ситуацію.

Як ситуація з Навальним вплинула на думку Меркель про РФ

Меркель є ключовим каналом зв'язку між Путіним та ЄС, повідомляє Bloomberg.

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Водночас лідерка Німеччини розчарована тим, що президент Росії не виявив гнучкості у справі з ймовірним отруєнням Навального.

Хоча Меркель схильна ретельно підбирати слова, її тон щодо РФ став жорсткішим,

– йдеться у повідомленні.

Приблизно через дві години після того, як лікарі в Берліні визначили, що Навального, ймовірно, отруїли, Меркель звернулася до Путіна. Вимагала "терміново і повністю розслідувати цей акт" і виявити причетних до цього".

За словами джерел, швидкість, з якою вона відповіла, була для Кремля сигналом про те, наскільки серйозно Меркель сприймає інцидент.

Коли відносини між країнами почали погіршуватися

Видання додає, що довіра між Меркель та Путіним перебуває на рекордно низькому рівні. Відносини почали відчутно погіршуватися після анексії РФ Криму та війни на Донбасі.

У зв'язку з цим можливе послаблення підтримки зі сторони Німеччини російського газопроводу "Північний потік-2". Проти нього виступають більшість європейських країн.

Що таке "Північний потік-2"? Проєкт магістрального газопроводу з Росії в Німеччину через Балтійське море. Призначений для того, щоб російський "Газпром" перенаправив більшу частину обсягів газу, що зараз протікає до Європи через Україну.



Запустити газопровід планували 31 грудня 2019 року. Однак через санкції США роботи тимчасово призупинили.

Дізнайтеся більше "Північний потік-2" можуть недобудувати, – німецький партнер Газпрому